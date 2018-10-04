Bilirkişi talebi reddedildi
ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası yapmak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, halkı kanunlara uymamaya tahrik, suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.
Demirtaş Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Edirne’de tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlandı.
Demirtaş, 6-7 Ekim 2014 olaylarında sorumluluğunun bulunmadığını savunurken, hazırlanan fezlekelerdeki suçlamaların milletvekili olduğu dönemi kapsadığını söyledi. Demirtaş, Anayasa’ya göre bu dönemdeki eylemlerine ilişkin yargılama yapılıp yapılamayacağının tespiti için fezlekelerde delil olarak gösterilen konuşmalarının bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Mahkeme heyeti, talebi reddetti.
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