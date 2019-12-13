Bilirkişi: Şule’nin önlem almasını beklemek akla mantığa vicdana aykırı

Raporda, “Dere’nin araç trafiğine kapalı parkta, yayalar için ayrılmış yolda kulaklık ile müzik dinleyerek cep telefonuna bakması, hayatın olağan akışına uygundur. Trafiğe kapalı parkta karşısına kamyon çıkabileceği ihtimalini düşünüp, önlem almasını beklemek akla, mantığa ve vicdana sığmaz” denildi.

ASLİ KUSURLU: İşveren konumundaki İBB Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci: Böyle bir kazanın engellenmesi için tedbir alınabilecek iken bu tedbirleri yeterince almadı ve tehlikeli çalışma şeklinin sürdürülmesine izin verdi. Denetim-gözetim eksikliği vardı.

ASLİ KUSURLU ŞOFÖR MÜMİN KILIÇ: Manevracı ve işaretçiyle iletişime geçmeden geri manevrasına başlamamalıydı. Geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde olmalıydı. Manevracı veya yaya işaretçilerin olmadığını işverenine bildirmesi gerekirdi.

TALİ KUSURLU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ZAFER KARASAÇLI: İş güvenliği eğitimlerini şoför Mümin Kılıç’a vermedi. Önlemlere yönelik işverenine tavsiyelerde bulunmadı. Tespit edilen risklere göre sahada tedbirlerin alınmasını sağlaması gerekirken, bunları yapmadı.

KUSURSUZ: Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım ve Ergun Ata.