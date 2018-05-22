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    Bilirkişi raporu: İlaç almış

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    22.05.2018 - 22:08 | Son Güncelleme:

    İZMİR-Aydın otoyolunda geçen yıl meydana gelen, yazar-senarist Emrah Serbes’in aynı aileden üç kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, ailenin avukatı Burcu Ece Güler’in talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasına girdi.

    Bilirkişi raporu: İlaç almışRaporda sanığın kaza sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen yeşil reçeteli ilacın etkisinde olduğu ve 130 km’nin üzerinde bir hızla sürdüğü anlatılarak şu tespitlere yer verildi:  

    Sanık (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaç kullanmaktadır. Olayın Adli Tıp açısından yapılan değerlendirmesinde ilacın sürüş yeteneğini olumsuz şekilde etkilediği ifade edilmiştir. Sanığın olay anında bu ilacı kullanmakta olduğu hususu da sübuta ermiştir. Yapılan değerlendirmede sanığın bu ilaçla birlikte alkol kullanma eğiliminde olduğu da tespit edilmiştir.

    Sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen maddeler etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğine şüphe yoktur. Sanık elbette meydana gelen neticeyi istememiştir ancak neticeyi öngörmüş fakat buna rağmen araç kullanmaya devam etmiştir. 

    BİLİNÇLİ TAKSİR SEBEBİ 
    Hürriyet’e konuşan avukat Güler, Emrah Serbes’in kazanın oluşumuna ait gerçeğe aykırı savunmalarını çürütmek, savunmaların bilimsel dayanağı olmadığını ispatlayabilmek ve Serbes’in takdiri indirim sebeplerinden yararlanmaya yönelik çabalarını sonuçsuz kılmak için bilimsel mütalaa alınmasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

    Avukat Güler, “Bu rapor sonrasında mahkemenin elinde bilinçli taksirin uygulanması için iki sebep daha bulunmaktadır. Biri kanında tespit edilen reçeteli ilaç, diğeri olumsuz hava koşullarında yüksek hızda araç kullanmasıdır” dedi.               

    Etiketler: Trafik kazası , gazetehaberleri , gündem
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