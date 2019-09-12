Bilirkişi raporu 4 işçinin nasıl öldüğünü ortaya koydu: Alarm yok vana kapalı
Kocaeli’ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan ve 3’ü Suriyeli, biri Afgan olmak üzere 4 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bilirkişi raporu çıktı. Raporda, havalandırmadaki toz parçacıklarının tutuşması üzerine yangının çıktığı belirtilerek şöyle denildi:
İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİRMİŞ
“Yağmurlama adı verilen söndürme sistemi, üç vanası da kapalı olmasından ötürü çalışmamıştır. Yüksek sıcaklıktan dolayı yağmurlama sistemi asılı bulunduğu aparatlardan kurtulup işlevselliğini yitirmiştir. Yangın çıkan bölüm depo olarak planlanmıştır. Kullanım izinleri bu amaca uygun olup tekstil kolunda faaliyet göstermesi, havalandırmaya ait aksaklıklar, bakım eksiklikleri bir araya gelerek, yangının meydana gelmesini sağlamıştır. Güvenliği sağlayacak bölümlerin oluşturulmaması yangının binaya yayılmasına neden olmuştur.
USTABAŞI SESLENMİŞ
İşçiler duman kokusu alana kadar çalışmış. Bu, işyerinde yangın algılama sisteminin olmadığını veya çalışmadığını ortaya koymaktadır. Yangının ustabaşı tarafından seslenilerek çalışanlara duyurulduğu sabittir. Bu durum, iş yerinde uyarı sisteminin olmadığını göstermektedir. Acil durum senaryolarının işletilmediği, çalışanların eğitilmediği ve onlara hangi noktadan tahliye olabileceklerinin öğretilmediği anlaşılmaktadır. İş güvenliği eğitimi almayan, tecrübesi olmayan kişilerin denetim ve gözetim olmaksızın çalıştırılmaması gerekirdi. Öncelikle başlangıç eğitimi verilmesi gerekirdi.”
‘BAYRAM İZNİNDEYDİK’
Patron Mahmut Genç ise ifadesinde, 31 Mayıs’ta şirketin bayram iznine girdiğini, 5 Haziran’a kadar tatilin sürdüğünü anlattı. O gün Suriyeli Mahmut Abdulal’ın arayıp “Abi yarın gelip çalışalım” dediğini, kendisinin “Gelin, paket yapın” dediğini ifade etti. Genç, “Çalışmak için gelenlerin işyerimizde çalışan mı, yoksa yevmiyeyle gelenler mi olduğunu bilmiyorum” dedi.
‘26 KİŞİ ÇALIŞIYORDUK’
Abdulal ise 22’si Suriyeli ve 4’ü Afgan olmak üzere 26 işçi olarak çalıştıklarını belirterek “Üst katta çalışıyorduk. Alt katta aniden alevler çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Tüm duvarlardan dumanlar yükselmeye başladı” dedi.
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