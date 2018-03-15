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    Bilirkişi nedir? Bilirkişi nasıl olunur?

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

    Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nca 2018 yılında yapılacak 2. dönem bilirkişilik başvuruları ve yeniden düzenlenen bilirkişilik uzmanlık alanları ile ilgili bir duyuru yayımladı. Bilirkişilik başvurusuna hazırlık amacıyla yayınlanan duyuruda tarih ve sürecin ilerleyen dönemlerde açıklanacağı belirtildi. Peki bilirkişi nedir? Kimler bilirkişi olabiliyor?

    Çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan ve böylece ihtilaflarda uzmanlık konusuna göre adaletin gerçekleşmesine yardımcı olan kişilere bilirkişi deniyor. Bilirkişi olabilmek için adayların Adalet Bakanlığı’na başvurması gerekiyor. Başvuruların zamanı her yıl değişiyor. Daha önce Ekim ayı olarak belirlenen başvuru tarihi 2017’de Kasım olarak belirlenmişti. Bu yılki başvuru süresi henüz belli değil. Başvuru için 25 yaşını geçmek ilk kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz. Bu iş özellikle emekliler için biçilmiş kaftan gibi.

    Sahte paranın tespitinden, elektronik kayıt incelenmesine, işçilik alacaklarının hesaplanmasından, iş kazalarında veya trafik kazalarında tarafların kusurunun incelenmesine, hasar tespitinden, bina değer tespitine, kıymetli bir sanat eserinin değerinin tespitinden bir giyim ürününde, otomobilde, elektronik bir cihazda üretim hatasının bulunup bulunmadığına yargıya taşınan her alanda bilirkişilik söz konusu olabilir.

    5 YIL DENEYİM ŞART

    Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak. Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), esnafın bilirkişilik mekanizmasında görev alması için eğitimler düzenliyor.

     

    Etiketler: Bilirkişi nedir , bilirkişi nasıl olunur , SeoHaber , gündem
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