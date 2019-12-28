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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bilirkişi kusurlu buldu... Bakanlık izin vermedi... Savcılık peşini bırakmadı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Bilirkişi kusurlu buldu... Bakanlık izin vermedi... Savcılık peşini bırakmadı

Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen YHT kazası sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayı bilirkişiye inceletti. Bilirkişi dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile yardımcıları Ali İhsan Uygun ve İsmail Çağlar’ı da kusurlu buldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3’ü tutuklu 10 TCDD görevlisine Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Savcılık soruşturulmaları izne bağlı olan İsa Apaydın, Ali İhsan Uygun ve İsmail Çağlar için de Ulaştırma Bakanlığı’na başvurarak izin istedi. Ancak bakanlık bu talebi reddetti. Başsavcılık bu kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İdare mahkemesinin, savcılığın itirazını reddetmesi halinde ise üç bürokrat yargılanamayacak.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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