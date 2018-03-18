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    Bilirkişi: İntihar mektubu onun değil

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    18.03.2018 - 00:04 | Son Güncelleme:

    Esenyurt’ta 5. kattaki evinin balkonundan atlayarak öldüğü öne sürülen 2 çocuk annesi Netice Taşdelen’in (31) ölümüne ilişkin davada ilginç bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunda, okuma yazma bilmeyen Taşdelen’in bıraktığı iddia edilen mektup için “Aynı elden yazılmamış” denildi.

    2 Aralık 2016’da “intihar etti” denilen Netice Taşdelen’in cesedi apartmanın arka tarafında bulundu. Evde yapılan incelemede banyoda, mutfakta, bir battaniyede ve balkonun korkuluklarında kan izleri ile bir bıçak, bir de intihar mektubu bulundu.

    İddianamede, okuma yazma bilmeyen Netice’nin eşi Abdulhakim Taşdelen tarafından banyoda bıçaklandığı ve kardeşleriyle battaniye sarıp mutfak balkondan attıkları öne sürüldü.

    Tutuklanan Abdulhakim Taşdelen hakkında ‘Eşini kasten öldürmek’ten ağırlaştırılmış ömür boyu, 5 erkek kardeşi hakkında da ömür boyu hapis istendi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 2. duruşmasında çiftin 8 yaşındaki kızları Y., defterlerindeki etiketlere ismini annesinin yazdığını söyledi. Avukat, mektupla etiketlerdeki yazıların karşılaştırılmasını istedi. Bilirkişinin hazırladığı ve dosyaya giren raporda, mektubun Netice Taşdelen tarafından yazılmadığı belirtildi.

    Etiketler: Kadın cinayeti , Cinayet , gazetehaberleri , gündem
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