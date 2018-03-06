Bilirkişi: İBB asli kusurlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait gölete girip voleybol oynayan çocukların topu göletin derin bölgesine kaçınca Yıldırım topu almaya çalıştı. Ancak su yutan Yıldırım, gölette bilincini kaybetti. İnşaatta çalışan bir işçinin durumu fark etmesiyle çocuk göletten çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yıldırım bitkisel hayata girerken, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle yaralama suçundan soruşturma açıldı.



GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞ

Boğulma olayından sonra savcılık tarafından göletin bulunduğu bölgede bilirkişi incelemesi yapılması istendi. Bilirkişi raporunda, inşaat alanında bulunan göletin yapımı tamamlandıktan sonra İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne devredildiği, çevresinde yeteri kadar denetim ve gözetim yapılmadığı, içinde yüzülmesinin yasak olduğuna dair uyarı tabelası asılmadığı, can güvenliği sağlamakla görevli eleman bulundurulmadığı ifade edildi. Raporun sonuç kısmında ise, gölet çevresinde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün asli kusurlu, Emlak Konut GYO ile Yıldırım’ın tali kusurlu olduğu belirtildi.



BURADA BOĞULDU 8 AY SONRA ÖLDÜ

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ederken, bitkisel hayatta olan Yıldırım 6 Şubat’ta hayatını kaybetti. Baba Ahmet Yıldırım şunları söyledi: “ Oğlum 8 ay boyunca hastanede yoğun bakımda kaldı. Kimse kapımızı çalmadı. Bizi ne arayan ne de soran oldu. Suçluların bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bizim ciğerimiz yanmış, başkasının yanmasın.”



Yıldırım’ın hayatını kaybetmesi üzerine avukat Özlem Yaşar ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan sorumluların tutuklanması istemiyle savcılığa başvuruda bulundu.