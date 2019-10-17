Bilirkişi: Atılmadan yarı çıplaktı
ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması dün Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, 52 sayfalık rapor hazırlayan Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tanık olarak dinlendi.
Özdemir, özetle şunları söyledi:
“Sanık, Şule Çet atlamaya çalışırken müdahale ederek tuttuğunu söylüyor. Boyu 1.60’tan kısa olan Şule Çet kendi atlamaya çalışsa pencere önündeki sehpaya basması gerekir. Ayak izi olması gerekir, oysa yok. Müdahale olmuş olsaydı, pencerenin önündeki sehpanın üzerindeki tavlanın yerinden oynaması gerekirdi. Ancak öyle görünmüyor. Bu da olay yerinin düzenlendiğini işaret ediyor. Olayın oluş şekli sanıkların anlattığı gibi değildir. Şule Çet’in düştüğü yerde ayakkabısı kolunun altında olduğu görülüyor. Bu, Şule Çet yere düştüğü sırada ayakkabısının ayağında olmadığını gösteriyor. Sol ayakkabısının daha öncesinden atılmış olduğunu düşünüyorum. Şule Çet’in olay günü giydiği dar kazağın içe kıvrılması bize şunu gösteriyor. Şule Çet atılmadan önce yarı çıplaktı. Bir cinsel saldırı bileşeni olabileceğini değerlendiriyorum. Olayın meydana gelişinin anlatıldığı şekilde olmadığı anlaşılıyor. Şule, düşme pozisyona bakıldığında 4.5 metre uzağa düştüğü anlaşılıyor. Bunun bir kuvvetle olması mümkündür.”
KONUŞMAYI ANLATTILAR
Mahkeme, sanıkların olayın ardından asansördeki görüntülerin incelenmesi için dudak okuma uzmanı görevlendirmişti. Ancak uzman raporunu dünkü duruşmaya yetiştiremedi. Sanıklar, daha önceki duruşmalarda sorulmasına rağmen anlatmadıkları asansör önündeki konuşmalarını dün ilk defa anlattılar. Sanık Berk Akand, görüntülere yansıyan konuşmasında sanık Çağatay Aksu’ya “Ne yaptın bir şey mi oldu, bir şeye sebebiyet mi verdin? Nasıl atladı, nasıl tutamazsın” diye sorduğunu belirtti. Aksu da Berk’e parmağını göstererek “Parmağım koptu, nasıl tutayım” şeklinde yanıt verdiğini iddia etti. Çet ailesinin avukatlarından Onur Tatar, sanık Berk Akand’ın sosyal medya hesaplarından, canlıları özellikle hayvanları ezerek öldürülmesinden zevk alanları gösteren videoları beğenmesini mahkemeye delil olarak sundu. Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tututluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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