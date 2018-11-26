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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
26.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bilirkişi atandı ama Reina yok

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Bilirkişi atandı ama Reina yok

39 kişinin öldüğü Reina saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesinin talebi doğrultusunda mahkeme, bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi. Ancak Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina saldırıdan kısa süre sonra yıkılmıştı. Çakmak Ailesi, “Reina yıkıldı, ortada bir şey kalmadı” tepkisi gösterdi.

ORTAKÖY’deki gece kulübü Reina’ya 2017 yılbaşında saat 01.15’te silahlı saldırı düzenlenmiş, 39 kişi yaşamını yitirmişti. Terör örgütü DEAŞ mensubu Abdulkadir Masharipov’un düzenlediği saldırıda ölenlerden biri de 10 Aralık 2016 tarihli Beşiktaş’taki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Reina’nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’tı.

Bilirkişi atandı ama Reina yok

2017 MAYIS’TA YIKILDI

Çakmak’ın ailesi, Reina gece kulübünü işleten Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ’ye 200 bin liralık manevi, 1000 liralık da maddi olmak üzere 201 bin liralık tazminat davası açtı. Aile şikâyet dilekçesinde oğullarının vefatı nedeniyle destekten yoksun kaldıklarını belirtti. Katliamın ardından Reina, 2017 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘mevzuata aykırı kaçak kısımlar bulunduğu’ gerekçesiyle yıkıldı.

Bilirkişi atandı ama Reina yok

ÜCRET AİLEDEN İSTENDİ

Fatih Çakmak’ın ailesinin Reina işletmesine açtığı dava ise İstanbul 3’üncü İş Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Davanın 15 Kasım Perşembe günü görülen dördüncü duruşmasında Çakmak ailesi, Reina işletmecisinin gerekli güvenlik önlemlerini almadığını iddia etti. Çakmak ailesi avukatları mahkemeden ‘kusur raporu’ hazırlanması için bilirkişi incelemesi talebinde bulundu. Mahkeme de bu talebi kabul etti ve iş güvenliği uzmanlarından oluşacak bilirkişilerin silahlı saldırıyla ilgili ‘kusur oranını’ gösteren bir rapor hazırlamasına karar verdi. Bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporda Reina’nın olayla ilgili bir ihmalinin olup olmadığını araştıracak. Mahkeme 400 liralık bilirkişi ücretinin ise davacı Çakmak ailesi tarafından karşılanmasına hükmetti.

Bilirkişi atandı ama Reina yok

‘MAHKEME YAVAŞ İLERLİYOR’

FATİH Çakmak’ın ağabeyi Erkan Çakmak karara şu tepkiyi gösterdi: “Saldırının üzerinden iki yıl geçti. Mahkeme çok yavaş ilerledi. Israrla bilirkişi raporu hazırlanmasını talep ettik. Ancak 4’üncü duruşmada bu talebimiz kabul edildi. Ama bu arada Reina yıkıldı. Bilirkişi nereye gidip inceleme yapacak. Kime ulaşıp rapor hazırlayacak? ”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)-2
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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