Bilirkişi: 3.2 milyon tazminat ödensin
Ataşehir’deki bir restoranda 17 Ekim 2015 akşamı aile yemeğinin yenildiği sırada yaşanan korkunç olay sırasında, Y.K. ve diğer çocuklar restoran içindeki oyun odasındaydı. Eşi, baldızı ve yakınlarının olduğu yemek masasından kalkan Cihan Araçman, oyun odasına gitti ve Y.K.’nın yüzüne asit attı. Olay sonrası Araçman hakkında hem ceza davası hem de hukuk davası açıldı. Anne I.G.’nin oğlu adına İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada Y.K. için tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde anne I.G. için 100 bin TL, Y.K. için de 500 bin TL manevi tazminat talep edildi.
Dava dosyasına iki ayrı Adli Tıp Kurumu raporunun yanı sıra, bilirkişi raporu da sunuldu. Bilirkişi Mehmet Domaç’ın 31 Ocak tarihli raporunda, Y.K.’nın maluliyeti nedeniyle ortaya çıkan zarar ve bakıcı giderleri tek tek hesaplandı.
Raporda Araçman’ın, Y.K. için toplam 3.246.179 TL maddi tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca Y.K. için yapılacak eğitim giderleri ve tedavi masrafları için de ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiği belirtildi. Araçman’a ait Çerkezköy’deki bir gayrimenkule mahkeme kararı ile tedbir koyuldu.
Şuan 7 yaşında: Saldırı sırasında henüz 3.5 yaşında olan Y.K., şu anda 7 yaşında ve çok zor günler geçiriyor. Yanıklar nedeniyle gözkapaklarını ve ağzını açıp kapatamıyor, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.
GÖZLERİNİ AÇAMIYOR
Mahkemenin talebi ile hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre, Y.K. hayatı boyunca başka birisinin yardımına muhtaç durumda. Raporda, Y.K.’nın yüzde 100 iş göremez durumda olduğu kaydedildi. Rapora göre, gözkapaklarını açamayan Y.K., ağzını da tam açıp kapatamıyor. Raporda, Y.K.’nın uyku sorunu ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı da kaydedildi.Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cihan Araçman, “kasten yaralama” suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
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