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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer Gökçe
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bilirkişi: 3.2 milyon tazminat ödensin

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Bilirkişi: 3.2 milyon tazminat ödensin

Ataşehir’deki bir restoranda 17 Ekim 2015 akşamı aile yemeğinin yenildiği sırada yaşanan korkunç olay sırasında, Y.K. ve diğer çocuklar restoran içindeki oyun odasındaydı. Eşi, baldızı ve yakınlarının olduğu yemek masasından kalkan Cihan Araçman, oyun odasına gitti ve Y.K.’nın yüzüne asit attı. Olay sonrası Araçman hakkında hem ceza davası hem de hukuk davası açıldı. Anne I.G.’nin oğlu adına İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada Y.K. için tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde anne I.G. için 100 bin TL, Y.K. için de 500 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Dava dosyasına iki ayrı Adli Tıp Kurumu raporunun yanı sıra, bilirkişi raporu da sunuldu. Bilirkişi Mehmet Domaç’ın 31 Ocak tarihli raporunda, Y.K.’nın maluliyeti nedeniyle ortaya çıkan zarar ve bakıcı giderleri tek tek hesaplandı.

Raporda Araçman’ın, Y.K. için toplam 3.246.179 TL maddi tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca Y.K. için yapılacak eğitim giderleri ve tedavi masrafları için de ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiği belirtildi. Araçman’a ait Çerkezköy’deki bir gayrimenkule mahkeme kararı ile tedbir koyuldu.

Bilirkişi: 3.2 milyon tazminat ödensin

Şuan 7 yaşında: Saldırı sırasında henüz 3.5 yaşında olan Y.K., şu anda 7 yaşında ve çok zor günler geçiriyor. Yanıklar nedeniyle gözkapaklarını ve ağzını açıp kapatamıyor, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

GÖZLERİNİ AÇAMIYOR

Mahkemenin talebi ile hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre, Y.K. hayatı boyunca başka birisinin yardımına muhtaç durumda. Raporda, Y.K.’nın yüzde 100 iş göremez durumda olduğu kaydedildi. Rapora göre, gözkapaklarını açamayan Y.K., ağzını da tam açıp kapatamıyor. Raporda, Y.K.’nın uyku sorunu ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı da kaydedildi.Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cihan Araçman, “kasten yaralama” suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

 

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