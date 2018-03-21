‘Bilinci açık tedavisi devam ediyor’

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Baykal’ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü hatırlatıldı. Açıklamada, Baykal’ın ‘palyatif kliniğine’ kabul edildikten sonra anesteziyoloji ve reanimasyon, fizik tedavi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirildiği belirtilerek, “Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlamıştır” ifadesi kullanıldı.