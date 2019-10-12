Bilimsel diplomasi TABİP’le kurulacak
TÜRKİYE’nin akademik ve bilimsel kapasitesini dünyaya tanıtmak, yurt dışıyla buluşturmak ve özel sektörle kamu işbirliğini tesis etmek için hayata geçirilen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP), geçen salı akşamı Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.
Yerli ve yabancı diplomatlar, AB kurumları yetkilileri, iş adamları, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte ‘bilim diplomasisi’nin sınırları aşan bir yaklaşımla politik sorunların çözümünde sağlayacağı faydalar ele alındı. Projenin koordinatörü Bekir Buğra Aydın, TABİP’i şöyle anlattı: “Yaz okulları ve çeşitli etkinliklerin yanında, proje önerileri alıyoruz. Bağımsız uzmanların değerlendirmeleri sonucunda bazen biz fonluyor, bazen de fon bulmalarına yardım ediyoruz. Örneğin Yakındoğu Üniversitesi’ndeki bir hocanın Şangay’daki Bilim Konferansı’na katılmasına destek olduk. Bunun haricinde öğrencilerin dünyadan burs çağrıları ve iş ilanlarını görebilecekleri, çeşitli etkinliklerden haberdar olabilecekleri bölümler var. Türkiye’den ayrılmış akademisyenlerle de irtibat halindeyiz. Bugüne kadar Türkiye’nin her kesiminden güzel geri dönüşler aldık, 3-4 bin kişiye bizzat dokunduk.”
ÖĞRENCİLER EN İYİ TEMSİLCİ
Bağımsız Brüksel Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Seda Gürkan, bilim diplomasisinin önemini şöyle anlatıyor: “Bilim diplomasisinin temelde üç farklı anlamı var: İlki bilimsel diplomasi yani diplomasinin bilimsel araştırmaların sonuçlarından, önerilerinden faydalanması. Diğeri ülkelerin bilim için, bilim insanlarının önünü açmak amacıyla devletlerarası bilimsel işbirliğini kuvvetlendirmeleri. Üçüncü anlamı ise bilimsel işbirliğinin devletlerarası ilişkileri kuvvetlendirmek için kullanılması. Bilim diplomasisinin başarılı örneklerini yakın geçmişte görüyoruz, mesela CERN örneği. Daha yakın dönemdeki örneği ise Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı. Avrupa’da bilim diplomasisinin en iyi Türk temsilcileri uluslararası standartlarda yayın ve araştırma yapan akademisyenlerimiz ve tabii ki Avrupa’ya eğitim için gelen, iyi yetişmiş, yabancı dillere hâkim, sorgulayan, üreten genç öğrencilerimiz.”
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