Bilime adanmış hayatlar

BORLA OBEZİTE TEDAVİSİ

Yediepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin (Obezitenin Kontrolü ve Tedavisi İçin Borlu Çözüm): “Bor minarellarinden yeni moleküller, yeni bileşimler elde ediyoruz. Sağlık alanında bordan elde edilmiş yeni bileşiklerle yeni formülasyonlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunlardan biri de obezitedir. Dünya nüfusunun dörtte biri obez. Kiloya bağlı olarak birçok kronik hastalık ortaya çıkıyor. Bazı bor bileşimlerinde formülasyonlar yaparak bu obeziteyi engelleyebiliriz. Üzerinde çalıştığımız araştırmalarda obeziteyi kesinlikle durdurabiliyoruz. Formülasyonlarımızdan iki şey üretebiliriz. Birincisi gıda saplamenti denilen bir ürün yani kapsül veya tablet olarak satılan insanların diyetleri dışında kullanarak obeziteyi engelleyebileceği haplar. İkincisi de obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar.”

BORDAN ENERJİ ÜRETİMİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran (Hidrojenin Bor Malzemelerinde Depolanarak Yakıt Hücrelerinde Kullanılabilmesi): “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde ödül aldık. Hidrojen oksijenle bir araya gelince yakıt hücrelerinde elektrik enerjisi üretiyor. Hidrojeni kullanabilmemiz için oksijeni uygun sistemlerde depolamamız lazım. Depolama mekanik ve kimyasal yöntemlerle yapılıyor. Mekanik yöntemler hidrojeni gaz silindirlerin içerisinde sıkıştırmak ve aynı petrol istasyonlarında olduğu gibi hidrojeni kullanmak üzerine kurulu. Ancak mekanik sistemlerde güvenlik sıkıntısı var. En uygun çare hidrojenin kimyasal olarak yakıt hücrelerinde kullanılmasıdır. Çalışmalarımız bor esaslı kimyasallardan hidrojen depolayıcı kullanmak ve bunlardan da yakıt hücrelerinde elektrik üretmek üzerine kurulu. Biz çalışmamızın dayandığı nokta da bu bor malzemesinden üretilen hidrojeni depolamak, daha sonra da bu hidrojeni yakıt hücresine verip elektrik üretmek. Bu sayede yüksek paralar gerektiren bir sisteme gerek duymadan, insan güvenliğini esas alan en önemlisi milli rezervlerden enerji üretmek.”

TÜRK DÜNYASININ MİRASI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu (Altınordu ve Rusya-Rusya Üzerindeki Türk- Tatar Etkisi): “Çalışmamız Sosyal Bilimler dalında ödüle layık görüldü. Altınordu Devleti üzerine çalışmak için Rusça, Farsça kaynaklarla ile birlikte batı kaynaklarını da incelemek gerekir. Altınordu devleti Türk dünyasının da ortak mirasıdır. Benim bu çalışmam sadece Altınordu devletinin tarihini ele almıyor. Aynı zamanda Altınordu’nun Rus devletinin kuruluşuna ve müesseselerine etkilerini de ele alıyor. Rus diline, edebiyatına, ekonomik ve siyasi yapısına etki ve katkılarını analiz ediyor. Çünkü Ruslar iki buçuk asır boyunca Altınordu’ya bağlı kaldılar. Dilleri de kültürleri de etkilendi. Sonrasında siyasi, idari ve siyasi teşkilatlanmalarında da Altınordu’yu örnek aldılar. Bu çalışmam daha önce Türk Tarih Kurumu’nun da ödülüne layık görüldü. Rusça’ya da tercüme edildi. Ama İlim Yayma Vakfı’nın ödülü de benim için çok kıymetli. İlime, araştırmaya ehemniyet veren teşvik ve telkin eden böyle bir vakfın ödülüne layık görülmekten de ayrı bir şeref duyuyorum.”