Bilim ve teknolojide prangaları parçaladık

MÜSLÜMAN ÂLİMLERİ YOK SAYMAK CEHALETTİR

“Bilim tarihinin bugünkü kaynakları, büyük ölçüde Avrupa referanslıdır. İstisnaları dışında oryantalist bakış açısının ürünüdür. Avrupa’yı bilimsel gelişmenin merkezine alan ve bilimler tarihini neredeyse 500 yıl öncesinin icat ve keşifleriyle başlatan bu bakış açısı, hem eksik hem de yanıltıcıdır. Avrupalı bilim adamları da bilir ki, kendileri bu birikimle tanışmamışken, İslam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler mevcuttu. Bu kütüphaneler, hem İslami ilimlerde hem de pozitif bilimlerde binlerce âlim yetiştirmiştir.

İslam mütefekkirleri ve bilginleri, 8. yüzyıldan itibaren bilimsel düşünceye kaynaklık edecek çok yönlü araştırmalar yapmış, başarılı sonuçlara ulaşmıştır. Modern tıp biliminin temelini atan İbn-i Sina, Ebül-Kasım, İbn-i Rüşt, İbn-i Zühr gibi binlerce İslam bilgininin görmezden gelinmesi mümkün olabilir mi? Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı’ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.

FUAT SEZGİN HOCAMIZI GEÇ KEŞFETTİK

İlim çok emek, sabır ve azim ister. Mesela Biruni, boylam derecelerini ölçmek için Gazne’den Bağdat’a iki sene yürüyüş yapmıştır. Fuat Sezgin hocamız, günün 17 saatini çalışarak geçiren ve daha fazla çalışamadığı için hayıflanan bir ilim adamıydı. İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla bu zenginliğin yeniden keşfedilmesini sağlayan Fuat Sezgin Hocamız bize neyi kaybettiğimizi hatırlatmıştır. ‘Türkiye’de bir uyanma başladı’ derken, sahip olduğu büyük birikime bakarak konuşuyordu. Ülkemizin, Fuat Sezgin gibi bir deryayı çok geç keşfetmiş olması kayıptır. Hocamızın, ‘İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak, batılılara anlatmaktan zordu’ tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların istediği de buydu.

İLK DÜĞME YANLIŞ İLİKLENİNCE DOĞRU SONUCA ULAŞILAMIYORDU

Geçmişte ilim adına hiçbir şey yapılmıyor muydu? Elbette yapılıyordu ama ilk düğme yanlış iliklenince, başlangıç noktası hatalı olunca, doğru sonuçlara ulaşılamıyordu. Üniversitelerimiz başta olmak üzere bu konuda öncülük etmesi gereken kurumlarımız, asli işleri yerine, öğrencilerin kılık, kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe kat etmek mümkün olamıyordu. İşte sergiyi gezerken bize rehberlik eden Sümeyye kızımız, başörtüsü sebebiyle ülkemizde okuyamayıp, Avusturya’ya gidip orada üniversitesini bitirip, oradan başarılı bir matematikçi olarak ülkemize dönmüş, bugün de bize bu güzel sergiyi hazırlayan kardeşlerimizden biri olmuştur. Biz işte bu yanlışlığı düzelttik.

TÜRKİYE 17 YILDA KENDİSİNE ÇİZİLEN HUDUTLARI AŞTI

Türkiye, geçen 17 yılda her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp geçti. İstanbul Havalimanı, bu başarının en güzel örneklerinden birisidir. Türkiye bu abide esere sahip olana kadar içeride ve dışarıda pek çok engelle karşılaştı. Yeri geldiğinde projenin dış kredileri iptal edildi, olumsuz kampanyalarla inşaat durdurulmak istendi. Fakat ülke ve millet olarak kararlı duruşumuz sayesinde, bugün herkesin kullanırken hayran kaldığı bu eser ortaya çıkmıştır.”

CUMA GÜNÜ TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİNİ TANITACAĞIZ

Gölcük’te pazar günü denizaltı filosunun ilk ürününün denize indirme törenine katıldım. Savunma sanayilerini karada, denizde ve havada güçlü kılacak 700’ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk dört ülkesinden biri. Özel sektör, hem savunma sanayisinde, hem de ticari konularda gurur verici çalışmalar yapıyor. İnşallah cuma günü ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin tanıtım törenine katılacağız.



Erdoğan Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde, Türkiye’de eğitim gören öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

50 MİLYONUNCU YOLCUYA ULAŞILDI





Tam kapasiteyle nisan ayında hizmet vermeye başlayacak havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı ve bir saat önce onu da Amerika’ya uğurlamak için kendileriyle bir merasim düzenlendi. Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. Bu da bize 150 milyon yolcu kapasitesi ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Ardından da 200 milyonluk kapasiteye doğru yürüyeceğiz.

KANAL İSTANBUL YANITI: ZATEN İKTİDARA GELEMEYECEKSİN

Burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim, o da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri, ‘Yapamazsınız’ diyor. ‘Yaptırmayız’ diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? ‘Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız, biz iktidara geliyoruz, geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezici, biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu. ‘Yapamazsınız’ diyorlar.

MONTRÖ NE KAZANDIRDI

Bir Boğazımız var, siz Independenta olayını unutuyor musunuz? Orada o tanker 7 ay, 8 ay yanarken hiç sordunuz mu acaba, ‘Neden böyle oldu?’ Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler... Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? Bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul’la onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan, Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı 3. Köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı? Yaptık. 3.5 saatte İstanbul’dan İzmir’e gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Yaa senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz...