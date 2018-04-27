Bilim o mahur besteyi arıyor

ŞARKILARI BELİRLENİYOR

İstanbul, Bursa, İğneada ve Kocaeli'nde de ötücü kuşların sık bulunduğu alanlarda bülbül seslerini kaydedeceklerini dile getiren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seyit Yöre, "Üreme zamanında bülbüllerin sesini kaydediyoruz. Bu dönemde bülbüller sıkça ses çıkarıyor, müzik yapıyor. Doğadaki bülbüllerin çıkardığı seslerin müziksel anlamlarını ve notalarını çıkaracağız. Türkiye'de ilk kez yürütülen bu çalışma ile özellikle bülbül şarkılarını belirlemiş olacağız" dedi.



KUŞ MÜZİKOLOJİSİ AYRI

Dünyada hayvan müzikolojisiyle kuş müzikolojisinin ayrıldığına dikkati çeken Yöre, kaydedilen kuş seslerinin özel cihazlarla filtre edilerek anlamlandırılacağını vurguladı. Çalışmayı biyolog ve aynı zamanda İÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mehveş Mertcan ile yürüttüklerini bildiren Yöre, şunları dile getirdi: "Araştırmamızı kültürümüzde türkülere, şarkılara, hikayelere konu olan ve en güzel ötüşlü olarak bilinen bülbüller üzerinde yürütüyoruz. Daha sonra çalışmayı genişleteceğiz. Bülbül seslerinin müzik yapısı ve kodlarını çözdüğümüzde diğer kuşların melodisini, çıkardığı sesleri daha kolay anlamlandırabileceğiz."



ACABA KUR MU YAPIYOR

Mehveş Mertcan da müziğin sadece insanlara değil, aynı zamanda hayvanlara da ait olduğu fikriyle yola çıktıklarını söyledi. Doğadaki tüm kuşların sesini kayıt altına aldıktan sonra içlerinden bülbül seslerini ayrıştırarak kodlarını çözmeye çalışacaklarını dile getiren Mertcan, şöyle devam etti: "Bülbüller sabahtan akşama kadar ötebilen kuşlardır. Ayrıca Türkiye'de her bölgede görünen bir kuş türüdür. Birbirleriyle iletişimlerinde tekrar, doğaçlama, taklit var mı, müzikal olarak insanlar dışında bir türün müziğinin anlamı var mı, müzikleri alanı sahiplenmek mi yoksa çağrı amaçlı mı, bunların analizini yapacağız. Kuşların ihbar ve şarkı amaçlı ses çıkardığı söylenir ama bunun müzik anlamını bilmiyoruz. Erkeğin dişiye kur amaçlı yaptığı şarkının müzik olarak anlamına bakacağız."