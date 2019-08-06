â€˜Bilim insanlarÄ±nÄ± korkutmaya baÅŸladÄ±, rekor sÄ±caklÄ±klar bekleniyorâ€™

Toros, AA muhabirine aÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerine denk gelen Eyyam-Ä± Bahur sÄ±caklarÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, atmosferik sayÄ±sal model sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin aÄŸustos ayÄ± ortasÄ±na kadar genel olarak kuzey kesimlerinin yÃ¼ksek basÄ±nÃ§, gÃ¼ney kesimlerinin ise alÃ§ak basÄ±nÃ§ alanÄ± etkisinde kalacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Model sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re sÄ±caklÄ±klar mevsim normalleri Ã¼zerinde seyredeceÄŸine dikkati Ã§eken Toros, bazÄ± bÃ¶lgelerde gÃ¶rÃ¼lebilecek yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar hariÃ§ genel olarak tÃ¼m TÃ¼rkiye'de yaÄŸÄ±ÅŸsÄ±z bir dÃ¶nemin beklendiÄŸini belirtti.Â Â Â Â Â

Prof. Dr. Toros, Ã¶zellikle 2000â€™li yÄ±llardan itibaren her zamankinden daha sÄ±cak havanÄ±n gÃ¶zlenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nya genelinde en sÄ±cak 20 yÄ±lÄ±n ise son 22 yÄ±lda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â

"En sÄ±cak 4 yÄ±l, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼." diyen Toros, geÃ§en haziran ve temmuz aylarÄ±nda Avrupaâ€™da yaÅŸanan sÄ±caklÄ±klarÄ±n tÃ¼m bilim insanlarÄ±nÄ± korkutmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÄ±l rekor sÄ±caklÄ±klar beklendiÄŸini bildirdi.Â Â Â Â Â

GÃœNEÅž IÅžINLARINA VE SICAK Ã‡ARPMALARINA DÄ°KKATÂ Â Â Â Â

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Toros, "AtalarÄ±mÄ±z aÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerine 'Eyyam-Ä± Bahur (en sÄ±cak gÃ¼nler)' demiÅŸlerdir. YaÅŸlÄ±lar, Ã§ocuklar, hamileler ve hasta olanlar bu havalardan daha fazla olumsuz etkilenir. BugÃ¼nlerde hassas gruplarÄ±n daha Ã§abuk kÄ±rÄ±lganlÄ±k gÃ¶sterme riskleri daha fazla olduÄŸundan, dikkatli davranmalarÄ± saÄŸlÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¶nemlidir. Temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda daha fazla gelen gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nÄ±mlarÄ± (enerjisi) ve Ã§Ã¶l bÃ¶lgelerinden gelen sÄ±cak havalarÄ±n etkisi zaman zaman can ve mal kayÄ±plarÄ±na sebep olabilmektedir. SÄ±cak, bunaltÄ±cÄ± ve boÄŸucu havalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± zamanlarda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in her zamankinden biraz daha dikkatli davranmalÄ±yÄ±z." dedi.Â Â Â Â Â

Toros, Eyyam-Ä± Bahur gÃ¼nlerinde Ã§evresel zararlarÄ±n da daha fazla olduÄŸunu vurgularak, aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarÄ±n orman yangÄ±nlarÄ± oluÅŸma riskini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, demir yollarÄ±nda ve karayollarÄ±nda bozulmalarÄ±n daha fazla olduÄŸunu ifade etti.Â Â Â Â Â

"GÄ°YSÄ°LERÄ°N AÃ‡IK RENKLÄ°, BOL VE VÃœCUDU Ã–RTENLERÄ°NÄ° TERCÄ°H EDEBÄ°LÄ°RÄ°Z"Â Â Â Â Â

Toros, sÄ±cak havalarda can ve mal kaybÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in ÅŸu Ã¶nerilerde bulundu:Â Â Â Â Â

"GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n daha dik geldiÄŸi saatlerde gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na daha az maruz kalabiliriz. YÃ¼k kamyonlarÄ± ve tÄ±rlar mÃ¼mkÃ¼n ise asfaltÄ±n nispeten daha soÄŸuk olduÄŸu saatlerde kullanÄ±labilir. VÃ¼cudumuzu daha Ã§ok yoracak iÅŸleri, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n az olduÄŸu ve havanÄ±n nispeten serin olduÄŸu saatlerde veya gÃ¶lgelik alanlarda yapabiliriz. Giysilerin aÃ§Ä±k renkli, bol ve vÃ¼cudu Ã¶rtenlerini tercih edebiliriz. Ã‡ok enerjiye ihtiyacÄ±mÄ±z yoksa sulu ve hafif gÄ±dalarÄ± tercih edebiliriz. SÄ±cak ve gÃ¼neÅŸli havalarda su ihtiyacÄ±mÄ±z artacaÄŸÄ±ndan daha fazla ve sÄ±k su iÃ§ebiliriz.CivarÄ±mÄ±zda gÃ¼neÅŸ Ã§arpmasÄ± belirtileri olan biri varsa acilen hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmelidir. GÃ¼neÅŸ Ã§arpmasÄ±na maruz kalanlarda bulantÄ±, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve dÃ¶nmesi, kramplar, nabÄ±z hÄ±zÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lebilir."Â Â Â Â Â

KÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkisinin en fazla hissedildiÄŸi yerlerin ÅŸehirler olduÄŸuna dikkati Ã§eken Toros, Ä±sÄ±nÄ±n hapsolmasÄ± ve yeterince havalandÄ±rmanÄ±n olmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n buna sebep olduÄŸunu belirtti.Â Â Â Â Â

Toros, yeryÃ¼zÃ¼nde arazi yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesinin gÃ¼neÅŸten gelen, yeryÃ¼zÃ¼ndenÂ yansÄ±tÄ±lan Ä±ÅŸÄ±nÄ±m arasÄ±ndaki dengenin bozulmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Bilhassa ÅŸehirlerde yoÄŸunlaÅŸan binalar, yollar, sanayi alanlarÄ± ÅŸehirlerin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n daha fazla olmasÄ±na yol aÃ§maktadÄ±r. Åžehirlerde yer alan asfalt, binalar ve diÄŸer yapÄ±laÅŸmalar, gÃ¼neÅŸten gelen Ä±sÄ±nÄ±n normalden daha fazla tutulmasÄ±na yol aÃ§maktadÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â Â Â Â Â

"BÄ°TKÄ°LERÄ°N SULANMASI SABAHIN ERKEN SAATLERÄ°NDE YAPILMALI"Â Â Â Â Â

Su israfÄ±nÄ±n olmamasÄ± iÃ§in sÄ±cak havalarda bitkilerin sulanmasÄ±na da deÄŸinen Toros, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Sulama iÃ§in Ã¶ncelikle bitkilerin suya ihtiyacÄ± olmasÄ± gerekir. Bu bitki tÃ¼rlerine, bitkilerin olduÄŸu konuma, bitkilerin yetiÅŸtiÄŸi ortama ve toprak tÃ¼rÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸir. GÃ¼n iÃ§erisinde sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu zaman sabahÄ±n erken saatleridir. AyrÄ±ca bu saatlerde toprakta soÄŸuktur. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu saatlerde, bitkinin iÃ§inde bulunduÄŸu ortamÄ±n baÄŸÄ±l nemi ise en yÃ¼ksektir. AyrÄ±ca rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± da buharlaÅŸmayÄ± yavaÅŸlatÄ±r. Ã–zetle sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k, rÃ¼zgarÄ±n az ve nemin yÃ¼ksek olduÄŸu zaman dilimi bitkilerin sulanmasÄ± iÃ§in en uygun saatlerdir. DolayÄ±sÄ±yla teknik olarak mÃ¼mkÃ¼n ise bitkilerin sulanmasÄ± gÃ¼neÅŸ doÄŸmadan Ã¶nce sabahÄ±n erken saatlerinde yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. BÃ¶ylelikle sulama iÃ§in harcanan sudan, bitkiler azami istifade etmiÅŸ olurlar. AyrÄ±ca daha az suyla bitkilerin su ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olur. Bitkilere ihtiyaÃ§larÄ± kadar su verildiÄŸinde, buharlaÅŸma az olacaÄŸÄ± iÃ§in topraÄŸÄ±n Ã§oraklaÅŸmasÄ± da Ã¶nlenmiÅŸ veya azaltÄ±lmÄ±ÅŸ olur."Â Â Â Â Â

Toros, fÄ±skiye ÅŸeklindeki sulamanÄ±n da havanÄ±n serinlediÄŸi vakitlerde yapÄ±lmasÄ± tavsiyesinde bulunarak, "EÄŸer bitkiler fÄ±skiye ÅŸeklinde yapraklarÄ± Ä±slatÄ±larak sulanÄ±yorsa bilhassa akÅŸam saatlerinde sulama yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼neÅŸ battÄ±ktan sonra havadaki nem artacaÄŸÄ±ndan, bitki yapraklarÄ±ndaki Ä±slaklÄ±ÄŸÄ±n uzun sÃ¼re kalmasÄ±, bitkilerde deÄŸiÅŸik hastalÄ±klarÄ±n geliÅŸimini kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla fÄ±skiye ÅŸeklindeki sulamalarda sabahÄ±n erken saatleri, ikindi vakti veya havalar serinledikten sonraki zaman dilimi tercih edilebilir." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

Prof. Dr. Toros, aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak havalarÄ±n hayvanlarÄ± da olumsuz etkilediÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â Â Â

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklÄ±klar hayvanlarda strese neden olur. Hayvanlarda da bilhassa yavrular, yaÅŸlÄ± ve hasta olanlar aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklara daha dayanaksÄ±zdÄ±r. YÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±n hayvanlar Ã¼zerindeki etkilerini azaltmak iÃ§in yapabileceÄŸimiz Ã¶nemli basit iÅŸler vardÄ±r. HayvanlarÄ±n su ihtiyacÄ± artacaÄŸÄ± iÃ§in bol miktarda su verilebilir. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na maruz kalmalarÄ±nÄ± Ã¶nleyecek gÃ¶lgelikler saÄŸlanabilir. KapalÄ± ortamlarda mutlaka havalandÄ±rma iÃ§in kapÄ± ve pencereler aÃ§Ä±lmalÄ±dÄ±r. HayvanlarÄ±n rÃ¼zgarlarÄ±nÄ± kesen basit engeller kaldÄ±rÄ±labilir."Â Â Â Â Â

Eyyam-Ä± Bahur, yaz mevsiminin en sÄ±cak ve boÄŸucu gÃ¼nlerine verilen ArapÃ§a kÃ¶kenli TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zcÃ¼k. Eyyam-Ä± Bahur'un kuzey yarÄ±mkÃ¼rede, temmuz ve eylÃ¼l aylarÄ± arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kabul ediliyor. Kesin tarih ise bÃ¶lgenin coÄŸrafi koordinatlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor.Â Â Â Â Â



TÃ¼rkiye iÃ§in 31 Temmuz ile 15 AÄŸustos tarihleri arasÄ±na denk geldiÄŸi kabul edilen Eyyam-Ä± Bahur'un yerine gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde artÄ±k "Ã§Ã¶l sÄ±caklarÄ±", "cehennem sÄ±caklarÄ±" ve "Afrika sÄ±caklarÄ±" gibi terimler kullanÄ±lÄ±yor.Â Â Â Â Â