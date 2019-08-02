Bilim insanları Kuzey Kutbu’ndaydı... İlk Türk Arktik seferi
Türkiye’den bir grup bilim insanı ilk Türk Arktik (Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölge) bilimsel seferini yapmak üzere Kuzey Kutbu’na gitti.
Farklı üniversitelerden 7 kişilik ekip, yaklaşık iki hafta bölgede bilimsel çalışmalar yaptı. İTÜ PoLReC liderliğinde gerçekleşen projeye katılan 7 bilim insanı ile bir görüntü yönetmeni 11 Temmuz’da Norveç’in başkenti Oslo’ya hareket etti. Ekip bir gün sonra Arktik dairesinden geçerek Svalbard’a ulaştı. 13 Temmuz’da gemiye binerek çalışmalarını başlatan ekip burada Arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama ile doğrulanması, Arktik denizcilik meteorolojisi, kalıcı organik kirletici örneklerin alınması gibi birçok çalışma yürüttü. Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunu üstlendiği projede ekip 26 Temmuz’a kadar bölgede araştırmalarına devam etti. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama-Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) Müdürü ve Arktik Bilim seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ve ekibinin de katıldığı basın toplantısında ekip deneyimlerini paylaştı. Doç. Dr. Burcu Özsoy, dünyanın sürdürülebilir geleceği için Arktik’teki araştırmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak buraya Türkiye’den giden ilk ekip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Küresel iklim değişikliği sebebiyle Arktik’te şu ana kadar yaklaşık 1 milyon kilometrekare deniz alanının buzsuz bir hale geldiğini belirten Özsoy araştırmaları sırasında bu bölgede daha az insan etkisi bırakmak için çalışmaları büyük titizlikle yürüttüklerini ifade etti.
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