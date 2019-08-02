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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece ÇELİK
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bilim insanları Kuzey Kutbu’ndaydı... İlk Türk Arktik seferi

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Bilim insanları Kuzey Kutbu’ndaydı... İlk Türk Arktik seferi

Türkiye’den bir grup bilim insanı ilk Türk Arktik (Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölge) bilimsel seferini yapmak üzere Kuzey Kutbu’na gitti.

Farklı üniversitelerden 7 kişilik ekip, yaklaşık iki hafta bölgede bilimsel çalışmalar yaptı. İTÜ PoLReC liderliğinde gerçekleşen projeye katılan 7 bilim insanı ile bir görüntü yönetmeni 11 Temmuz’da Norveç’in başkenti Oslo’ya hareket etti. Ekip bir gün sonra Arktik dairesinden geçerek Svalbard’a ulaştı. 13 Temmuz’da gemiye binerek çalışmalarını başlatan ekip burada Arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama ile doğrulanması, Arktik denizcilik meteorolojisi, kalıcı organik kirletici örneklerin alınması gibi birçok çalışma yürüttü. Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunu üstlendiği projede ekip 26 Temmuz’a kadar bölgede araştırmalarına devam etti. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama-Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) Müdürü ve Arktik Bilim seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ve ekibinin de katıldığı basın toplantısında ekip deneyimlerini paylaştı. Doç. Dr. Burcu Özsoy, dünyanın sürdürülebilir geleceği için Arktik’teki araştırmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak buraya Türkiye’den giden ilk ekip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Küresel iklim değişikliği sebebiyle Arktik’te şu ana kadar yaklaşık 1 milyon kilometrekare deniz alanının buzsuz bir hale geldiğini belirten Özsoy araştırmaları sırasında bu bölgede daha az insan etkisi bırakmak için çalışmaları büyük titizlikle yürüttüklerini ifade etti. 

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