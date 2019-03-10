Bilim dünyasının acı kaybı
HACETTEPE Üniversitesi rektörlüğü de yapan bilim insanı Prof. Dr. Tunçalp Özgen 73 yaşında hayatını kaybetti. Önceki akşam evinde aniden rahatsızlanan ve hayatını kaybeden Özgen için yarın saat 10.00’da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi’ndeki “M Salonu’nda” tören düzenlenecek. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Özgen’in cenazesi, Alacatlı Köyü mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.
TUNÇALP ÖZGEN KİMDİR?
1946 yılında Kütahya’da dünyaya geldi. Eğitimini TED Ankara Koleji ve 1963’te yeni kurulan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Beyin cerrahi ihtisasını alarak 1988’de profesör oldu. 1984’te Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği (EANS) Eğitim Komisyonu üyeliğine ve 1993’te aynı kuruluşun başkan yardımcılığına seçildi. 1992’de Academia Eurosiana Neurochirurgica (Avrupa-Asya Nöroşirürji Akademisi) üyesi, 1994’te Congress of Neurological Surgeons (USA) üyesi oldu. 1999’da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirildi. 2003 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeniden aynı üniversiteye rektör atandı. 2005 Temmuz’unda YÖK üyeliğine getirildi. 2007 yılında kurulan Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi kurucu rektörlüğü görevini yürüttü. 2007 yılında rektörlük, 2009 yılında da YÖK üyeliği görev süresi dolarak bu görevlerden ayrıldı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden emekli oldu.
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