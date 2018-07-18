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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
18.07.2018 - 09:07, Son Güncelleme:

Bilirkişi raporu Aslı Enver’i haklı buldu

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Bilirkişi raporu Aslı Enver’i haklı buldu

‘Kış Güneşi’ adlı dizide baş rol oynayan oyuncu Aslı Enver, dizinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasında bilirkişi tarafından haklı bulundu. Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yapılan incelemede, şirketin Aslı Enver’e 32 bin 533 TL borçlu olduğu yönünde görüş bildirildi.

Ünlü oyuncu Aslı Ever, Kış Güneşi adlı dizide baş rol oynadığı ve dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasının görülmesine devam edildi. Enver’in haklı olup olmadığının tespiti için mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yaptığı incelemede, Aslı Enver’e 32 bin 533 TL borçlu olduğu belirtildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmadı. Dava dilekçesinde Aslı Enver’in avukatı İsmail Filiz, “Davacı ve davalı arasındaki sözleşme gereğince müvekkilimin ‘Kış Güneşi’adlı dizide baş rol oyuncusu olduğunu müvekkilinin dizinin 18. Bölümünde rolünü icra ettiğini ve bölüm ücretlerini aldığını ancak davalı dizinin yurtdışına satışı ile elde ettiği gelirin brüt yüzde dördünü müvekkilime ödemesi gerektiğini, davalı yan tarafından müvekkilimin bağlı olduğu ajansa mail gönderildiğini ve bahse konu mailde Kış Güneşi dizisinin yurt dışına satıldığı ve müvekkilime KDV dahil 32 bin 533 TL ödeneceği belirtilerek makbuz kesip ödeneceği bildirildi. Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmayınca İstanbul 4. İcra müdürlüğü kanalıyla 32 bin 533TL icra takibi başlattık. İcra takibi durdurulunca da bu davayı açtık. Gelirin payımıza düşen miktarını istiyoruz davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

Davalı avukatı Gamze Sanduraç Baykal ise, “Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme ayıp fesih ve benzeri hususlara yönelik uyuşmazlıklarda, çözüm yerinin genel mahkemeler olduğunu davacının FSEK’te yer alan ve fikri mülkiyet hakkı ile hak sahipliğinden kaynaklı herhangi bir iddiasının bulunmadığını, davanın sözleşmeden kaynaklı bir uyuşmazlıktan ibaret olduğunu beyan ederek davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Duruşma dosya eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

 

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