Bilgi kuramı dersi nedir?
Bilgi kuramı dersi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sistem açıklamasının bir parçası olmasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Lise eğitiminin bir parçası olacağı açıklanan Bilgi kuramı dersi, içeriği ile merak konusu oldu. Peki, bilgi kuramı dersinin içeriği nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bilgi Kuramı, öğrencilere bilginin doğası ve bildiğimizi iddia ettiklerimizi nasıl bildiğimiz konusunda dönüşümlü düşünme olanağı sunması dolayısıyla özel bir yere sahiptir.
Bilmenin farklı yolları ve farklı bilgi türleri konusunda, düşünmeye dayalı ve amaca yönelik bir sorgulama olan Bilgi Kuramı, tamamen sorulardan oluşur.
En önemlisi “Nasıl biliyoruz” olan bu sorulardan bazıları şunlardır:
Neler X’in kanıtları sayılabilir?
Y’nin en iyi modelinin hangisi olduğuna nasıl karar veririz?
Z kuramı, gerçek dünyada ne anlama gelir?
Bu ve benzeri soruları içeren tartışmalar yoluyla öğrenciler, kişisel ve ideolojik varsayımları hakkında daha fazla farkındalık kazanmanın yanı sıra, kültürel bakış açılarının çeşitliliği ve zenginliğinin değerini daha iyi anlarlar.
Bilgi kuramı öğrencilere ve öğretmenlere,
bilmenin çeşitli yolları ve bilgi alanları hakkında eleştirel bir biçimde dönüşümlü düşünme ve
kendi kültürlerinde, başkalarının kültürlerinde ve daha geniş dünyada bilginin yerini ve doğasını dikkate alma fırsatı sunar.
Ayrıca bilgi kuramı öğrencileri,
kendilerini düşünen bireyler olarak görerek bilginin karmaşıklığını daha iyi kavramaya ve
karşılıklı bağlılıkların giderek arttığı ama belirsizliklerle dolu bir dünyada sorumlu davranmanın gerekliliğinin farkında olmaya özendirir.
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