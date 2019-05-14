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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.05.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Biletler satışa çıktı! İlk sefer 29 Mayıs'ta

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Biletler satışa çıktı! İlk sefer 29 Mayıs'ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa sunuldu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında yapılan görüşmeler neticesinde ilk seferi 29 Mayıs'ta yapılacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletlerinin satışı bugün itibarıyla başladı.

İlk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'da Ankara'dan Kars'a yapacak olan trende tek kişilik bilet 400 lira, çift kişilik bilet 500 liradan satışa sunuldu. Tamamı yataklı vagondan 120 yolcu kapasiteli tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. 

Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak.

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