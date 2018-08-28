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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mithat ABAKAN / DHA
28.08.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Bilekliğinden yakalandı…

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mağazadan turist çiftin çantasını çalan Alman Adelhit K. (41), jandarma tarafından bileğindeki banttan kaldığı otel tespit edilerek, yakalandı. Suçunu itiraf eden Alman kadının odasında, çaldığı çanta ele geçirildi.

Side Mahallesi'ndeki mağazada, saat 00.30 sıralarında alışveriş yapan yabancı uyruklu turist çift, çantalarının kaybolduğunu söyleyerek, mağaza yetkililerine haber verdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu turistlerin çantayı koltuğun üzerine bıraktığı ve çantanın mağazadaki kadın tarafından alındığı tespit edildi. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, olayı jandarmaya haber verdi.

BİLEĞİNDEKİ BANTTAN OTELİ TESPİT EDİLDİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece geç saatlerde güvenlik kameraları kayıtlarından yaptığı incelemede, çantayı çalan kadının bileğinde sarı renk bant olduğu belirlendi. Banttan, kadının turist olabileceğini değerlendiren ekipler, bölgedeki otellerde araştırma yaptı. Araştırma sonucu kadının Almanya uyruklu Adelhit K. olduğu ve Side'de 5 yıldızlı otelde kaldığı saptandı.

ÇANTA ODASINDA BULUNDU

Cumhuriyet savcısından alınan izinle Adelhit K.'nin eşiyle birlikte kaldığı odada yapılan aramada, mağazadan alındığı anlaşılan, içinde cep telefonu, kimlik belgeleri ve banka kartının olduğu siyah çanta bulundu. Gözaltına alınan Adelhit K.'nin tercüman ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Çanta, sahiplerine teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan Adelhit K., adliyeye sevk edildi.

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