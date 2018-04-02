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    Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı!

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 12:23 | Son Güncelleme:

    İş arkadaşı ile bilek güreşi yapan adamın kolunun kırılma anı saniye saniye kameraya yansıdı...

    Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan bir video izleyenleri şoke ediyor. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, iş arkadaşıyla bilek güreşi yapan bir adamın kolunun kırılma anı saniye saniye kaydedildi. Ancak videonun kısa sürede popüler olmasının sebebi kolun kırılması değil, iş arkadaşının yaşanan üzücü olay karşısında verdiği tepki oldu. Talihsiz adamın kolunun kırıldığı an, diğer arkadaşlarının verdiği soğun kanlı tepki ve kolu kırılan gencin sükuneti, sosyal medyanın yeni fenomeni olmaya aday. 

    Etiketler: Sosyal Medya , gündem
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