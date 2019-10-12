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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)
Haber Giriş: 12.10.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Bilecik'te Şehit Uzman Çavuş Bilgen'i binlerce kişi uğurladı

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Bilecik'te Şehit Uzman Çavuş Bilgen'i binlerce kişi uğurladı

SURİYE’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30), ailesinin yaşadığı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü” diye gözyaşı döktü.

Bilecikte Şehit Uzman Çavuş Bilgeni binlerce kişi uğurladı


Suriye’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, dün akşam Gaziantep’ten uçakla Eskişehir’e getirildi ve karayoluyla da Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde ailesinin yaşadığı 4 Eylül Mahallesi’ndeki evine getirilen şehit Abdulhamit Bilgen için dualar okunurken, helallik alındı. Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli er olan kardeşi Ömer Bilgen, şehit ağabeyinin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı.
Bilecikte Şehit Uzman Çavuş Bilgeni binlerce kişi uğurladı

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPEREK GÖZYAŞI DÖKDÜ

Evde yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Bozüyük Osmanlı Camii’ne getirildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü” diye gözyaşı döktü. Baba Mustafa Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer, Müjde ve Abdulkadir de gözyaşlarını tutamadı.

CENAZEYE BAKAN DÖNMEZ KATILDI

Osmanlı Camii’nde öğle namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için cenaze namazı kılındı. Namaza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehidin yakınlarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazını Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş kıldırdı. Namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, tören mangasında askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şehidi uğurlamak için camiye gelenler ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehidim hakkını helal et bize’ sloganları attı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen Bozüyük Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

1 AY ÖNCE SURİYE’YE GİTTİ, KESKİN NİŞANCIYDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı ve Suriye’deki operasyonlara da katıldığı belirtildi. En son 1 ay önce görevli olduğu Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki birliğinden Suriye’deki Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne gittiği belirtilen Bilgen’in keskin nişancı olarak görev yaptığı ifade edildi.

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