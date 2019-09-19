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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - AA
19.09.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

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Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

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  • Bilecikte kılavuz tren tünelde raydan çıktı
  • Bilecikte kılavuz tren tünelde raydan çıktı
  • Bilecikte kılavuz tren tünelde raydan çıktı
  • Bilecikte kılavuz tren tünelde raydan çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VALİ ŞENTÜRK: KAZA HIZ NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesine bağlı Ahmetpınar Köyü yakınındaki tren kazasının, makinistlerin saatte 30 kilometre hızla gitmeleri gereken virajda daha yüksek hızla gitmeleri nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Vali Şentürk, kontrol ekibinin, günlük rutin yol kontrolünden döndüğünü ifade ederek, “Eskişehir-Ali Fuatpaşa durakları arasında her gün rutin olarak hızlı tren hattını kontrol eden lokomotifimiz, maalesef Bozüyük-Bilecik sınırları içindeki tünelde kontrolden çıktı. Gerekli teknik incelemeler devam ediyor. Kaza sebebi tam belli olmamakla beraber, biz viraja hızlı girdiği kanaatindeyiz. İncelemelerle birlikte kazanın nedeni tam olarak belli olacak. Süratten kaynaklı bir kaza gibi gözüküyor” dedi. 

KAZAYI KARA KUTU VE GÖRÜNTÜLER ÇÖZECEK

Tünelin içindeki trende yapılan teknik inceleme yaklaşık 6 saat sürdü. Enkazdan, mühendisler tarafından kara kutu olarak bilinen hız kayıtlarının tutulduğu sistem ve makinistlerin bulunduğu alanı görüntüleyen kamera kayıtlarının bulunduğu sabit diskler çıkarılarak incelemeye alındı. Kazanın kesin nedeni kayıtların incelenmesinin ardından netlik kazanacak.

TÜNELDE BETON KOLONA ÇARPMIŞLAR

Mühendislerin yaptığı ilk incelemede aşırı hızla viraja giren kontrol treninin, raylardan çıktıktan sonra tünel girişi olarak bilinen alandaki taşıyıcı beton kolona çarptığı ve yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabildiği tespit edildi. Kontrol treninin kolona çarpması sonucu makinistlerin bulunduğu alanın büyük hasar aldığı ve Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu’nun bu nedenle hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Tren daha sonra Eskişehir Depo Müdürlüğü’nden gelen kurtarma ekibi, tarafından çekiciyle tünelden kaldırıldı.

Rayların temizlenmesinden sonra Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferlerinin yeniden başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu’nun cansız bedenleri, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hızlı Tren yolcuları ise, kaza olan bölgedeki duraklar arasında otobüsler ile taşındı

Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü
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