Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi aranıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBilecik'te kanyonda kaybolan kişi aranıyor
GeriGündem Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA-DHA
18.08.2019 - 01:13, Son Güncelleme:

Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi aranıyor

 Bilecik'in Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasında bulunan Harmankaya Kanyonu'nda, aşırı yağıştan suyun yükselmesiyle kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 2'si kadın 5 kişilik grup kanyona Yenipazar ilçesi tarafından girdi. Bu sırada başlayan aşırı sağanak nedeniyle kendilerine sığınacak bir yer bulan grup üyeleri, yağışın durmasını bekledi.

Sağanağın durmasıyla kanyonda ilerlemeye başlayan gruptakiler, Harmanköy çıkışına geldikleri sırada yükselen suya kapıldı.

Bilecikte kanyonda kaybolan kişi aranıyor

Kendi imkanlarıyla sudan kurtulan gruptan Serpil Koç, Harmanköy'e gelerek yardım istedi. Bunun üzerine kanyona giden köylüler, mahsur kalan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı.

Daha sonra gruptan Ekrem Öztürk'ün kanyondan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

Bilecikte kanyonda kaybolan kişi aranıyor

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolan Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada kurtulan 4 kişi, tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Araç baraja uçtu: 5 kişiden 3'ü kayıp
Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi
İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı
Bolu Dağı’nda otobüs TIR’a çarptı: Yaralılar var