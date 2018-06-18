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    Bilecik'te feci kaza! Bir aile yok oldu...

    BİLECİK (İHA)
    18.06.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Bilecik’de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

    Kaza, Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde meydana geldi. Selin K. (29) idaresindeki 34 FC 6588 plakalı otomobil Sakarya'dan Bilecik istikametine seyir halindeyken Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada; sürücü Selin K. (29) kızı Erva K (1) ve yanlarında bulunan Nejla E. (57) araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, cesetler otopsileri yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: trafik kazası , bebek , son dakika , haberler
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