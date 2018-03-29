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    Bilecik’te durdurulan otomobilde yakalandı! Yılan zehri…

    BİLECİK (AA)
    29.03.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Bilecik'te, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında iki tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Bilecik'te bir otomobilde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında iki tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.     

    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurda Ukrayna'dan kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini, ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.     

    Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Osmaneli ilçesi eski İznik-Sakarya karayolunda durduruldu.     

    Araçta narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, arka koltuktaki paspasın altına zulalanmış, peçetelere sarılmış ve tüplere konulmuş halde toplam 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.     

    Otomobilde bulunan M.D, T.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.     

    Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.     

    Etiketler: yılan zehri , kobra zehri , araç araması , gündem
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