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KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Bilecik'in 3 ilçesinde okullar tatil edildi

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Bilecik'in 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bilecik'in İnhisar ilçesinde taşımalı öğrenciler tam gün, Yenipazar ve Bozüyük ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi" denildi.

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