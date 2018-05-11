Bildirici'ye Hıfzı Topuz Onur ödülü

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in sunduğu törende, İLAD Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülü’ne Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici layık görüldü. Bildirici ödülünü İLAD Onursal Başkanı Hıfzı Topuz’un elinden aldı. Bildirici’ye ödülün “Gerçeklerin peşinde koşan, sorgulayan ve araştıran gazetecilik ve iletişim anlayışı; gücün ve güçlünün yanında bir gazetecilik yerine, güçten ve güçlüden zarar görenlerin ve gerçeğin yanında yer alan duruşu ve yazıları nedeniyle” verildiği vurgulandı.



Törende konuşan Bildirici, “Gazetemi ve gazeteciliği eleştirerek, özeleştiri yaparak, zaman zaman arkadaşlarımla fikri tartışmalara girerek yapmak istediğim tek şey gazeteciliğe ve mesleğime katkıda bulunmaktı. Bir yerde, yanlışlardan artı değer üretmekti. Bunu hedefledim ben. Artı değer üretmeyi ne kadar başardım insan uğraşırken bilmesi zor oluyor. Ama bugün Hıfzı Bey’in elinden böyle bir ödülü almak bana bu çabada kısa da olsa küçük de olsa biraz mesafe aldığımı gösteriyor” dedi.



PANEL DÜZENLENDİ

İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü ise Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. İ. Arda Odabaşı’nın “Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş” eserine verildi. Törenin ardından, “Gerçeğin Yeni Öyküleştirmeleri: Teknoloji çağında medya ve etik” başlığının tartışıldığı panelde, İLAD Onursal Başkanı Hıfzı Topuz, Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Itır Erhart, A&B İletişim’den Sibel Asna, Hürriyet gazetesinden Faruk Bildirici konuşmacı oldu. Möderatörlüğü ise İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz yaptı.



