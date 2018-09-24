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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.09.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Bilanço açıklandı! 9 ayda büyük darbe

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Bilanço açıklandı! 9 ayda büyük darbe

Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin bu yılın ilk 9 ayında düzenlediği operasyonlarda 2'si İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, biri gri kategoride olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar, Karadeniz kırsalında devam ediyor.  AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, güvenlik güçlerince, Gümüşhane ve Giresun kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütünün sözde lider kadrosunda yer alanların da aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.  Keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyetleri sırasında ayrıca sığınak ve depolar ile mühimmat ve malzemeler imha edildi. 

Gümüşhane kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi 

Gümüşhane kırsalında özellikle yaz aylarında yoğun operasyonlar yapıldı.  Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kırmızı listede bulunan 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.  İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz'da güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi. 

Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı 

"Zeynel" kod adını kullanan terörist Mehmet Yakışır'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.  Yakışır'ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ise 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.  Güvenlik güçlerince aynı operasyonda İran uyruklu "Sorej" kod adını kullanan terörist de etkisiz hale getirildi. 

Giresun'da 3 terörist etkisiz hale getirildi 

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.  "Soreş" ve "Berhudan" kod adlı teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.  Güvenlik güçleri, Yağlıdere ilçesi kırsalında 13 Eylül'de sıcak temas sağlanan "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez'i de etkisiz hale getirdi. Öte yandan, güvenlik güçlerince Tokat ve Gümüşhane kırsalında yıl içinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde bulunan sığınak ve depolar ile malzemeler imha edildi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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