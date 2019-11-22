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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Bilal Saygılı kimdir? Bilal Saygılı camii nerede?

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Bilal Saygılı kimdir? Bilal Saygılı camii nerede?

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bilal Saygılı kardeşime ve tüm Saygılı ailesine böylesine bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdıkları için özellikle şükranlarımı sunuyorum.' dedi. Peki, Bilal Saygılı kimdir?

Bilal Saygılı, 1970 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini 1985-1987 yılları arasında Karşıyaka Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise 1987-1991 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.1986 yılında kurulan Saygılı Rulman şirketinde 1991 yılında Genel Müdür olarak iş hayatına atılan Bilal Saygılı, bugün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Rulman ve güç aktarım ürünlerinde Türkiye’nin öncü firmalarından olan Saygılı Rulman’ı 50 metrekarelik bir dükkandan 10 bin metrekarelik bir tesise taşıyan Bilal Saygılı, gerek Türkiye’nin gerekse uluslararası sektörlerin rulman ihtiyacını karşılama noktasında şirketinin küresel ve güçlü bir marka olmasını hedefliyor.

MÜSİAD İzmir’in kurulduğu ilk yıllardan itibaren üyesi ve Genç MÜSİAD İzmir’in kurucusu olan Bilal Saygılı, bugün MÜSİAD İzmir Başkanıdır.

Ticaret hayatındaki başarıların yanı sıra milli otomobil sporcusu olan Bilal Saygılı, hayırsever bir iş insanı, evli ve üç çocuk babasıdır.

YÜRÜTMEKTE OLDUĞU GÖREVLER

Saygılı Rulman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (1991-…)
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı (2019-…)
Milli Gençlik Vakfı (MGV) İzmir Şubesi Müesseseler Başkanlığı (1994-2000)
İlim Yayma Cemiyeti (İYC) İzmir Şubesi kurucu üyesi (1995-…)
Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği (MMG) üyesi (2007-…)
Kemalpaşa Sanayi ve İşadamları Derneği (KESİAD) üyesi (2010-…)
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) MTC 121 Teknik Ayna Komitesi Başkanı (2011-…)
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı (MAVERA) kurucu ve mütevelli heyeti üyesi (2013-…)
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İzmir Şubesi mütevelli heyeti üyesi ve başkan vekili (2014-…)

 

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