Bilal Saygılı kimdir? Bilal Saygılı camii nerede?
Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bilal Saygılı kardeşime ve tüm Saygılı ailesine böylesine bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdıkları için özellikle şükranlarımı sunuyorum.' dedi. Peki, Bilal Saygılı kimdir?
Bilal Saygılı, 1970 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini 1985-1987 yılları arasında Karşıyaka Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise 1987-1991 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.1986 yılında kurulan Saygılı Rulman şirketinde 1991 yılında Genel Müdür olarak iş hayatına atılan Bilal Saygılı, bugün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.
Rulman ve güç aktarım ürünlerinde Türkiye’nin öncü firmalarından olan Saygılı Rulman’ı 50 metrekarelik bir dükkandan 10 bin metrekarelik bir tesise taşıyan Bilal Saygılı, gerek Türkiye’nin gerekse uluslararası sektörlerin rulman ihtiyacını karşılama noktasında şirketinin küresel ve güçlü bir marka olmasını hedefliyor.
MÜSİAD İzmir’in kurulduğu ilk yıllardan itibaren üyesi ve Genç MÜSİAD İzmir’in kurucusu olan Bilal Saygılı, bugün MÜSİAD İzmir Başkanıdır.
Ticaret hayatındaki başarıların yanı sıra milli otomobil sporcusu olan Bilal Saygılı, hayırsever bir iş insanı, evli ve üç çocuk babasıdır.
YÜRÜTMEKTE OLDUĞU GÖREVLER
Saygılı Rulman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (1991-…)
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı (2019-…)
Milli Gençlik Vakfı (MGV) İzmir Şubesi Müesseseler Başkanlığı (1994-2000)
İlim Yayma Cemiyeti (İYC) İzmir Şubesi kurucu üyesi (1995-…)
Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği (MMG) üyesi (2007-…)
Kemalpaşa Sanayi ve İşadamları Derneği (KESİAD) üyesi (2010-…)
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) MTC 121 Teknik Ayna Komitesi Başkanı (2011-…)
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı (MAVERA) kurucu ve mütevelli heyeti üyesi (2013-…)
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İzmir Şubesi mütevelli heyeti üyesi ve başkan vekili (2014-…)
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