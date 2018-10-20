Bilal Erdoğan’dan Bakan Kurum’a okçuluk dersi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilal Erdoğan ile birlikte Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle geleneksel Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak, ata sporuna yeni sporculara kazandırmak ve kültürlerarası diyaloğa katkı sağlamak amacıyla başlatılan Kemankeş Projesi kapsamında yarışan başarılı sporculara ödül ve sertifikalarını verdi. Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı’nda düzenlenen ve 16 ülkeden başarılı olan 32 sporcunun katıldığı yarışma sonrası, Bilal Erdoğan ile birlikte ok atan Bakan Kurum, ilk denemesinde başarılı olunca Erdoğan’dan tam puan aldı. Erdoğan, Kurum’a “İlk atış için oldukça başarılıydınız, biz burada neler gördük” diye espri yaptı.
BAKAN KURUM: ASLINDA TURİZM FAALİYETİ YAPILIYOR
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ülke içi ve dışındaki faaliyetleriyle, tüm dünyanın Türkiye’yi ve ecdadımızı tanıma fırsatı bulduğunu söyleyip, “Aslında burada, tüm dünyada çok büyük çok büyük bir turizm faaliyeti yapılıyor. Bizler sadece yaptığımız okul ve binalarla değil, kültürümüzü, benliğimizi, örf adetlerimizi, dinimizi, geçmişimizi de gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Nasıl tarihi bir eseri koruyorsak, kültürümüze de gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor” dedi.
ERDOĞAN: EĞİTİCİ EĞİTİM VERİYORUZ
Okçular Vakfı’nın kurucusu Bilal Erdoğan da, vakfın kuruluşundan bu yana 6 yılda Türkiye’deki lisanslı okçu sayısının da 6 kat arttığına dikkat çekip, Kemankeş Projesi ile geleneksel Türk Okçuluğunu dünyaya tanıtıp, okçuluk eğitimi verdiklerini söyledi. Erdoğan, “Biz burada eğitici eğitim veriyoruz. Her bir eğitim verdiğimiz eğitici, giddi yerde tek başına kurs vermiş oluyor. Bu kapsamda Amman’da ve Belgrad’ta sertifikalar verdik. Bazı okullarda Türk mutfağı dersleri de veriliyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı v Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da yaptığı konuşmada, “Bir medeniyetin yeniden inşası, yerli ve milli bir gençliğin dünyada yetişmesi için seferber olmuş durumdayız. Kendi medeniyetimizi ve kültürümüzü dünyanın dört yanına yayıyoruz” dedi.
Finaller sonunda Malezya’dan Azharul Abdulaziz ve Erina Emeline İsmail birinciliği paylaşırken, Almanya’dan Ahsen Gazel Er ve Aytaç Emre Bingül ikinci, Bosna Hersek’ten Almina Baralija ve Faruk Meledar üçüncü oldu.
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