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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.10.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Bilal Erdoğan’dan Bakan Kurum’a okçuluk dersi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Bilal Erdoğan’dan Bakan Kurum’a okçuluk dersi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilal Erdoğan ile birlikte Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle geleneksel Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak, ata sporuna yeni sporculara kazandırmak ve kültürlerarası diyaloğa katkı sağlamak amacıyla başlatılan Kemankeş Projesi kapsamında yarışan başarılı sporculara ödül ve sertifikalarını verdi. Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı’nda düzenlenen ve 16 ülkeden başarılı olan 32 sporcunun katıldığı yarışma sonrası, Bilal Erdoğan ile birlikte ok atan Bakan Kurum, ilk denemesinde başarılı olunca Erdoğan’dan tam puan aldı. Erdoğan, Kurum’a “İlk atış için oldukça başarılıydınız, biz burada neler gördük” diye espri yaptı.

BAKAN KURUM: ASLINDA TURİZM FAALİYETİ YAPILIYOR

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ülke içi ve dışındaki faaliyetleriyle, tüm dünyanın Türkiye’yi ve ecdadımızı tanıma fırsatı bulduğunu söyleyip, “Aslında burada, tüm dünyada çok büyük çok büyük bir turizm faaliyeti yapılıyor. Bizler sadece yaptığımız okul ve binalarla değil, kültürümüzü, benliğimizi, örf adetlerimizi, dinimizi, geçmişimizi de gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Nasıl tarihi bir eseri koruyorsak, kültürümüze de gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor” dedi.

Bilal Erdoğan’dan Bakan Kurum’a okçuluk dersi


ERDOĞAN: EĞİTİCİ EĞİTİM VERİYORUZ

Okçular Vakfı’nın kurucusu Bilal Erdoğan da, vakfın kuruluşundan bu yana 6 yılda Türkiye’deki lisanslı okçu sayısının da 6 kat arttığına dikkat çekip, Kemankeş Projesi ile geleneksel Türk Okçuluğunu dünyaya tanıtıp, okçuluk eğitimi verdiklerini söyledi. Erdoğan, “Biz burada eğitici eğitim veriyoruz. Her bir eğitim verdiğimiz eğitici, giddi yerde tek başına kurs vermiş oluyor. Bu kapsamda Amman’da ve Belgrad’ta sertifikalar verdik. Bazı okullarda Türk mutfağı dersleri de veriliyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı v Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da yaptığı konuşmada, “Bir medeniyetin yeniden inşası, yerli ve milli bir gençliğin dünyada yetişmesi için seferber olmuş durumdayız. Kendi medeniyetimizi ve kültürümüzü dünyanın dört yanına yayıyoruz” dedi.

Finaller sonunda Malezya’dan Azharul Abdulaziz ve Erina Emeline İsmail birinciliği paylaşırken, Almanya’dan Ahsen Gazel Er ve Aytaç Emre Bingül ikinci, Bosna Hersek’ten Almina Baralija ve Faruk Meledar üçüncü oldu.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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