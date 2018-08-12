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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERZURUM (AA)
12.08.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

Bilal Erdoğan: "Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler"

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Bilal Erdoğan: "Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali" kapanış programıyla son buldu. 

Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresinde özel olarak hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festival süresince atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü gösterilerinin yanı sıra, karakucak güreşleri ve birçok geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı.

Oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evlerin yer aldığı festival alanında misafirler için Erzurum'a ait el sanatları ve kentin yöresel yemek çeşitlerinin sunumları gerçekleştirildi. 

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, organizasyon dolayısıyla davet edilen Gambiya, Sri Lanka, Kırgızistan, Fildişi Sahili, Sırbistan, Nijer ve Katar'ın spor bakanları ile Özbekistan, Sierra Leone, Ukrayna, Azerbaycan, Tanzanya, Gine, Pakistan ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 30 ülkeden 89 misafir, organizasyonun son gününde yapılan müsabakaları izledi. 

Erdoğan, oldukça çekişmeli geçen atlı cirit, kökbörü müsabakaları ile atlı okçuluk gösterilerini ilgiyle takip ederek festival için kurulan alanda inceleme yaptı, ok atışı gerçekleştirdi. 

Daha sonra festivalin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programa katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu organizasyonla Erzurum'a geleneksel sporlarla ilgili çok güzel bir mekanın kazandırıldığını, benzer tesislerin, belediyelerin desteğiyle Türkiye'nin dört bir tarafında hizmete sunulması gerektiğini belirtti. 

"TÜRKİYEYİ ZAYIFLATMAK İÇİN TAARRUZA GEÇTİLER"
Milletin kültürel bağımsızlık mücadelesi verdiğini dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda yaşadığımız birçok taarruzlar, saldırılarla, müttefik bildiklerimizden klasik rakiplerimize varıncaya kadar, ülkemizin bağımsız olmasının kendi kararlarını vermesinin önünde set kurdular adeta." diye konuştu. 

Erdoğan, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ancak bu oyunların millet iradesiyle bozguna uğratıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler. Mücadele üstüne mücadeleyi de Allah'ın izniyle milletçe kazandık.15 Temmuz'u da kazandık. İşte o 15 Temmuz'un arkasındakiler, bu ülkede bir darbeyi hayata geçirerek insanları katletme pahasına, tankların paletleri arasında insanları ezme pahasına, helikopterlerle vatandaşlarımıza ateş açma pahasına bu ülkede bir darbeyi planlayan alçak düşmanlarımız, şimdi işte başka taarruzlarla, ekonomik olarak, döviz kuru ve spekülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktürebileceklerini sanıyorlar." 

"DÜNYADA ADALETSİZ, DENGESİZ BİR DÜZEN KURULMUŞ"
Erzurum'da Aziziye tabyalarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "O tabyaları inşa edenler, evlerinden buldukları baltayı, orağı, çatalı neyi varsa onları toplayıp oraya gidenler, düşmana karşı orada set kuranlar ve Erzurum'u teslim etmeyenler, Allah aşkına bu millet diz çöktürülür millet mi ya?" değerlendirmesinde bulundu. 

Erdoğan, geleneksel sporlarla ihya etmeye çalıştıkları anlayışın, o Aziziye tabyalarındaki ruhu yaşatma anlayışı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: 

"Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak da diyoruz ki, dünyada adaletsiz, dengesiz bir düzen kurulmuş. Kendi hegemonyasını isteyen istemeyen herkese dayatmaya çalışan bir düzen. Haklının değil, güçlünün haklı olduğu, güçlünün hukukunu herkese dayattığı bir düzen. Bu düzenin değişmesi için dünyanın bütün renklerine, kültürlerine herkesin saygı duyması, hayat hakkı tanıması lazım. Moralimizi diri tutmak zorundayız ve bize karşı ölüm kalım mücadelesi verircesine savaş açanları iyi görmek zorundayız. Allah'ın izniyle bu millet Çanakkale'de pes etmedi, 15 Temmuz'da pes etmedi, şimdi hiç pes edecek değil. Yeter ki biz değerlerimize, kimliğimize sahip çıkalım." 

Konuşmaların ardından festival süresince yapılan sportif faaliyetlerde deceye girenlere ödülleri verildi.


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Son 24 saatte ne oldu? (12.08.2018) - 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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