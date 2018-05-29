Bilal Erdoğan: "Peygamber Efendimiz de girişimciydi"

Girişimci İşadamları Vakfı’nın (GİV) ülkedeki başarılı girişimleri ödüllendirmek, girişimciliği destekleyen kurum ve kişileri öne çıkarmak ve fikirlerin girişimlere dönüştürülmesine destek olmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Girişimcilik Ödülleri’nin 6.’sı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’nın katılımıyla Eyüp Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleşti.

İftarın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç yaptı. Sinevizyon gösteriminin ardından da kürsüye Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan çıktı. Girişimcilik konusundaki düşünceleri salondakilerle paylaşan Erdoğan, Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu girişimciliği anlattı. Erdoğan konuşmasında, “Girişimci algısı farklı boyutta. Zamanın gerekleri, realitesi farklı bir boyutta. Aslında girişimci nedir? Bir işi ya başkalarından daha iyi ve verimli yapıp kitlelere beğendirmeniz icap eder ya da yapılmayan bir işi yine toplumla buluşturmanız ve onu sürüme sunmanız gerekir. Biliyorsunuz, peygamber efendimiz ashabıyla beraber Medine’ye göç ettikten sonra sahabe efendilerimizle istişare ediyorlar. Acaba biz pazarın içine mi katılmalıyız yoksa kendi pazarımızı mı kurmalıyız. O zaman mevcut çarşının içine girmektense Müslümanlar kendi çarşılarını kuruyorlar ve müşteri orada yapılan ticaretin daha adaletli olduğunu gördükçe bir taraftan diğer tarafa kaymak suretiyle sahabe efendilerimizin ticaretini güçlendiriyorlar. Aslında bu bir girişimcilik. Nasıl girişimcilik? Mevcut olan ticareti daha verimli, daha düzgün, daha adaletli bir şekilde yapabilmek” ifadelerine yer verdi.

“YAVAŞ YAVAŞ ÇATIŞMA POTANSİYELİ ARZ ETMEYE BAŞLADI”

Bilal Erdoğan dünyadaki ekonomik durum ve medeniyetlerin değişen değerleri hakkında da konuştu. Çin ve Hindistan’ın yükselişe geçtiğini kaydeden Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Malazgirt'i, İstanbul'un fethini biliyoruz. İstanbul'un fethi, İstanbul'un aslında yeniden medeniyetle buluşmasını sağlayan bir fetihtir. Çünkü Latin istilası 13. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Hala o Latin istilasında İstanbul'dan çalınan birçok güzelim eser Venedik'tedir, alıp götürmüşlerdir. İstanbul, belki 300-400 sene bir medeniyet merkezi olma özelliğini yitirmişken, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi İstanbul'un yeniden bir medeniyet merkezi vasfı kazanmasına yol açmıştır. Elbette İslam medeniyeti. Şimdi medeniyetimizin geri çekildiği son 200-300 yılın sonunda dünyada yeniden bir arayışın olduğunu görüyoruz. Batı'da sosyal buhranların artmakta olduğunu görüyoruz. Çok büyük emekler neticesinde kurulan birliklerin, paktların artık işlemez hale geldiğini görüyoruz. Büyük oyuncular arasındaki rekabetin yavaş yavaş çatışma potansiyeli arz etmeye başladığını görüyoruz. Bunlar olurken, bir yandan Doğu medeniyetinin yeniden yükselmeye başladığını, Çin'de izliyoruz, Hindistan'da emarelerini görüyoruz ve önümüzdeki dönemde dünyanın bir medeniyet buhranına doğru ilerleyebileceğini izliyoruz.”

Erdoğan, Türkiye'de girişimci yetiştirilmesinin gerektiğine vurgu yaptı. Bin 400 yıl önce, Müslümanlardaki girişimci ruhun günümüzde sorgulanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Bin 400 yıl önce Hicaz'dan çıkıp, Semerkant'a, Çin'e, Endülüs'e uzanan o girişimci ruh, şimdi bizde var mı? İşte bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Girişimcilik dediğimiz zaman çok daha global düşünen girişimciler yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hindistan’a geçen sene bir gezi tertip ettik. Çok büyük potansiyelleri içinde barındıran, nüfus ve coğrafi olarak Çin kadar büyüklüğü olan bir ülke. Türkiye olarak henüz bunların farkına bile varmış değiliz. Girişimciliği sadece başkalarının düşünmediği işleri piyasaya hazır hale getirmek olarak değil, başkalarının gitmediği yerlere gitmek olarak da görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin bir siyasete bakan tarafı var, bir de teknik bir regülasyon, kural, kaide bakımından değerlendirilmesi gereken tarafı var. Siyasete bakan tarafı pek parlak değil” dedi.

Bilal Erdoğan’ın konuşmasının ardından geleneksel 6. GİV Girişimcilik Ödülleri'nde ödüle layık görülen projeler ve girişimler açıklandı. Ödül kazanmaya hak kazananlara plaketlerini Bilal Erdoğan takdim etti.