Biga'da tırlar çarpıştı: 1 ölü
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, aynı firmaya ait tıra arkadan çarpan tır sürücüsü M.G., yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Biga'ya bağlı Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı firmaya ait 2 tır, Bandırma- Çanakkale yönünde giderken, 34 YC 225 plakalı tırın sürücüsü Y.E., önüne aniden koyun sürüsü çıkınca frene basarak, durdu. Bu sırada arkadan gelen 34 GJK 55 plakalı tırın sürücüsü M.G. ise duramayıp, Y.E.'nin aracına çarptı. Kazada tırın içinde sıkışan M.G., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin araçtan çıkardığı M.G.'nin cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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