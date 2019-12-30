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Ayhan AKKAYA/DHA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:25,Son Güncelleme:/

Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu

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Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu, cadde üzerinde bazı iş yerleri düşen parçalardan isabet etmesiyle zarar gördü. 

Çanakkale ve ilçelerindeki fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Biga ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının cadde üzerine düşme anında bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatının parçalarının uçtuğu cadde üzerinde bazı iş yerleri zarar gördü. İş yeri sahipleri durumu Biga Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, parçaları toplayıp, götürdü.

Çatının uçtuğu sokak üzerinde iş yerinin camları kırılan Ali Konak, "Rüzgar nedeniyle uçan çatı dükkanımızın camlarına zarar verdi. Allah'tan ağaç vardı, eğer ağaç olmasaydı birkaç kişiye zarar verebilirdi" dedi.

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