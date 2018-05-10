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    'Bici Bici'ciler tepkili... Sandalla açılıp protesto ettiler

    AA
    10.05.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Adana'da Seyhan Baraj Gölü kenarındaki "bici bici" işletmecileri, belediyenin kaçak olduğu gerekçesiyle yerlerini yıkmak istemesini 2 sandalla açıldıkları gölde protesto etti. Protestocuları kıyıda bekleyen bir kadın, sandalını izinsiz aldıkları gerekçesiyle gruptakilere tepki gösterdi.

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    • Adanada Bici bici işletmecilerinden sandalda protesto
    • Adanada Bici bici işletmecilerinden sandalda protesto
    • Adanada Bici bici işletmecilerinden sandalda protesto
    • Adanada Bici bici işletmecilerinden sandalda protesto

    Adana'da Seyhan Baraj Gölü kenarında rendelenmiş buzdan yapılan yöresel bir tat olan "bici bici" satan işletmeciler, belediyenin kaçak olduğu gerekçesiyle yerlerini yıkmak istemesini protesto etti.

    Adana Büyükşehir Belediyesinin göl kenarındaki 26 işletmeyle ilgili kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alması üzerine iş yeri sahipleri, Seyhan Baraj Gölü piknik alanı girişinde eylem yaptı.

    Ellerindeki dövizlerle 2 sandalla göle açılan yaklaşık 20 kişilik grup, "Adana bici bicine sahip çık" sloganları atarak bir süre tur attı.
    Daha sonra kıyıya çıkan gruba, burada bekleyen bir kadın, sandalının izinsiz alındığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

    Eyleme destek veren Büyükşehir Belediyesi Meclisi bağımsız üyesi Abdullah Sakarya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın ardından 26 esnaf ve yanında çalışan çok sayıda kişinin mağdur olacağını savundu.

    Karara tepki gösteren Sakarya, "Bunları kaldırdığınız zaman Adana'da bici bici kültürünü kim devam ettirecek. Burada planlamalar değişiyor. Ancak şu andaki çalışmalar gösteriyor ki buraya düğün salonu, 2-3 restoran yapılmak isteniyor." diye konuştu.

    Zülfü Taşkın da 17 yıldır göl kenarında esnaf olduğunu belirtti.

    Kendilerine daha önce 1500 lira karşılığında yerler verildiğini anlatan Taşkın, "Bize bir gün içinde yıkım kararı verildi. Bizi hiçbir proje sunulmadan sokağa atıyorlar. Burada esnaf olmak istiyoruz. Bize de ücreti neyse büfeler verilsin, tek tip olalım." ifadesini kullandı.

    Grup eylemin ardından dağıldı. 

    Bici Biciciler tepkili... Sandalla açılıp protesto ettiler

    Etiketler: NoMobil , bicibici , sandal , gündem
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