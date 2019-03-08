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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)
08.03.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Bıçaklı gaspı şaka sandılar

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İstanbul, Sultangazi'de  yolda yürüyen Pakistan uyruklu bir kişi 3 kişi tarafından gasp edildi. Gaspçılar, darp edip bacağından bıçakladıkları kişinin telefonunu ve bir miktar parasını alarak kaçtı.

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  • Sultangazide bıçaklı gaspı şaka sandılar
  • Sultangazide bıçaklı gaspı şaka sandılar
  • Sultangazide bıçaklı gaspı şaka sandılar
  • Sultangazide bıçaklı gaspı şaka sandılar
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İsmetpaşa Mahallesi'nde, tekstil firmasında çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin boş bir arazide 3 kişi yolunu kesti. Şüpheliler Pakistan uyruklu kişiyi darp edip, bacağından bıçakladıktan sonra cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti.

Şüpheliler daha sonra buradan kaçtı. Olayı gören ve Pakistan uyruklu kişiyle gaspçıların şakalaştıklarını zanneden görgü tanıkları, gaspa uğrayan kişinin bacağından kan geldiğini görünce durumu sağlık ve polise haber verdi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ŞAKALAŞTIKLARINI ZANNETİK"

Bir görgü tanığı, "Biz ileride oturuyorduk. İlk başta şakalaştıklarını zannettik. Bıçak yaralarını gördüğümüzde o an anladık zaten. Peşinden koştuk ama yetişemedik" derken, bir başka görgü tanıdığı da, "Üç kişilerdi. Biri gırtlağını sıkıyordu, biri cebine daldı, biri de yumrukla vuruyordu.

Gasp ettiler. O arada birkaç sefer bıçağı salladılar. Telefonunu ve 220 TL de parasını almışlar" diye olayı anlattı. 

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