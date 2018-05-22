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    Bıçakladı rehin aldı

    Berktuğ ÖNCÜ/DHA
    22.05.2018 - 22:17 | Son Güncelleme:

    Yaralama suçundan yattığı İzmir Açık Cezaevi’nden önceki gece yarısı firar ederek Bursa Yıldırım ilçesindeki evine giden Tarık D. (39) dehşet saçtı.

    Tarık D., kapının önünde kendisini aldattığını öne sürdüğü İclal G.'yi bıçakla bacaklarından ve sırtından yaraladı. Çığlıkları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

    Polisleri gören Tarık D., İclal G.'yi bıçakla rehine aldı. Müzakereci polis, 3 saatlik bir çabayla Tarık D.'yi teslim olmaya ikna etti. Gözaltına alınan Tarık D., emniyete götürüldü. Aşırı kan kaybeden yaralı İclal G. ise hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan çiftin Efe isimli 9 aylık bebekleri, polis ekiplerince teslim alındı.

    Etiketler: Bıçaklama , kadına şiddet , Kadın cinayetleri , gazetehaberleri , gündem
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