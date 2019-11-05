Bıçakladı kaçtı
İSTANBUL’da daha önce bir kadın koruma evinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Seda Kurt (40), imam nikâhıyla yaşadığı Ercan Akkaş (41) tarafından annesi ve oğlunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Daha önce çalıştığı kadın koruma evinde yaşanan bir kavgayı ayırırken de bıçaklanan Seda Kurt’un oğlu Ö.K., polise “Ercan Akkaş, gece 02.00 gibi eve geldi. Sabah annemle 07.00 sıralarında tartıştı ve bıçaklayarak kaçtı” dedi. Kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve intihara teşebbüsten kaydı olan Ercan Akkaş’ın kullandığı bıçak, apartmanın yanındaki bir ağacın dibinde bulundu. Avcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Ercan Akkaş’ın bulunabileceği adresleri bastı ancak bir sonuç alınamadı. Akkaş’ın olay gecesi Ankara’ya gitmek istediği ancak yanında kimlik olmadığı için otogardan geri döndüğü belirlendi. Belirli bir işi olmadığı, zaman zaman inşaatlarda çalıştığı, kendisine akrabalarının yardımcı olmasıyla geçimini sağladığı belirlenen Ercan Akkaş’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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