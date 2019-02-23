Bıçakla sürücüye saldırmıştı... O trafik magandası yakalandı
Ankara'da, bir aracın önüne direksiyon kırıp sürücüsüne bıçak çekerek trafiği birbirine katan trafik magandası yakalandı. Gözaltına alanın kamyon şoförü Erol Uzun’un bıçakla saldırdığı S.C. ile akraba oldukları ve alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlendi.
TRAFİKTE DEHŞET
Sincan Yunus Emre Mahallesi Ayaş yolu istikametinde meydana gelen olayda kamyon şoför Erol Uzun, seyir halindeyken otomobil sürücüsü S.C.’nin üzerine direksiyon kırdı. Bunun üzerine iki şoför de araçlarını durdurdu. Uzun, kamyonundan aşağı inerek S.C.’nin aracının yanına geldi ve bıçak çekti. Trafiği birbirine katan olayı arkadaki sürücüler de cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın medyaya yansımasının ardından çalışma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kamyon şoförü Erol Uzun ile S.C.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Uzun’un bıçakla saldırdığı S.C. ile enişte oldukları ve alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlendi.
343 lira para cezası verilen Uzun, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun’un olayda kullandığı bıçağa da polis tarafından el konuldu.
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