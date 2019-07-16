Bıçakla girdiği bakkalda dehşet saçtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBıçakla girdiği bakkalda dehşet saçtı
GeriGündem Bıçakla girdiği bakkalda dehşet saçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
16.07.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Bıçakla girdiği bakkalda dehşet saçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bıçakla girdiği bakkalda dehşet saçtı

Adana'da girdiği bakkal dükkanı sahibini bıçakla tehdit ederek 350 lira parasını gasp eden zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay gece merkez Seyhan ilçesi, Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyakup Sokak'ta bulunan ve Mustafa Muhammet'in (41) bakkal dükkanına gelen eli bıçaklı şahıs, iş yeri sahibini bıçakla tehdit edip paraları istedi.

Mustafa Muhammet önce parayı vermek istemedi ancak zanlı bıçak sallayınca bakkal kasanın yanından uzaklaştı. Bunun üzerine zanlı önce bozuk paraları tişörtüne koyup daha sonra da kağıt paraları aldı. Gaspçı bir taraftan da bakkala bıçak sallayıp ölümle tehdit etmeye devam etti. Şahıs daha sonra 350 lira parayı alıp olay yerinden ayrıldı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mustafa Muhammet, gaspçı gidince polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip zanlının madde bağımlısı Fatih A. (32) olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının Mestanzade Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit edip eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlı paraya ihtiyacı olduğu için gasp yaptığını itiraf ederken, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Erdoğan’dan darbeye direnişin 3. yılında önemli mesajlar
'Hafıza 15 Temmuz' açıldı
İstanbul'da tarihi gece!
Kâbus sürüyor... Ölü sayısı 14'e yükseldi