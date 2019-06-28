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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bıçağı çektiren sakızmış

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Bıçağı çektiren sakızmış

Denizli Pamukkale’de, Bursa’nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan’ın 3 oğlundan Safa Akif İnan’ın (15) yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, yaşları 18’den küçük 8 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavganın detaylarına ise Hürriyet ulaştı. İfadelere göre ‘kız meselesi’ yüzünden karşı karşıya gelen iki tarafı ölen Safa Akif İnan’ın abisi uzlaştırırken ‘sakız çiğneme’ tartışmasıyla bıçaklar çekildi ve hem Safa hem de abisi Ahmet Burak İnan bıçaklandı.

Safa Akif İnan ile eski kız arkadaşı sebebiyle Instagram üzerinden tartıştıklarını ve buluşmak üzere randevulaştıklarını anlatan 14 yaşındaki B.Ç ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Safa arkadaydı. Bir kişi onu tutuyordu. Biz bu sırada uzlaşmıştık. Özür dileyip oradan ayrılmak üzereydim. Bu sırada K.E’nin (B.Ç.’nin grubundan) arkadaşları 3-4 kişi geldi. Biri sakız çiğniyordu. Karşı gruptan biri ‘Sakız çiğneme lan!’ gibi sözler söyledi. Biri küfür etti. İki grup birbirine girdi. Geri çekildim. Sonradan gelen, isminin B.K. olduğunu öğrendiğim kişi elinde bıçak ile kavga edenlerin etrafından dolaştı. Safa’nın abilerinden birini bacağından bıçakladı. Bıçağı sokup çıkardıktan sonra Safa’ya doğru ilerlemeye başladı. Arkadaşım F.’yi alarak kaçtım. Safa’nın bıçaklanma anını görmedim. Bunun dışında K.E’nin belinde sarıya benzer sapı olan bir bıçak gördüm. Yine K.E’nin arkadaşı olan bir çocuğun belinde de bıçak gördüm. Safa’nın ölümünden dolayı üzgünüm.”

‘OLAY BİRDEN ÇIKTI’

Kavga sırasında Ahmet Burak İnan’ı bıçakladığını kabul eden 16 yaşındaki B.K. da şunları söyledi: “Birden (sakız tartışmasından sonra) kavga çıktı. Cebimdeki çakıyı çıkarıp bana vuran şahsın sol bacağına, kendimi korumak için bir kere sokup çıkardım. Bu sırada K.E. belinden tahta saplı ekmek bıçağını çıkardı. ‘Polisler geliyor’ diye bağrılınca kaçmaya başladım. K.E.’nin bıçağı herhangi birine salladığını görmedim.”

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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