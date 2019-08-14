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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DHA
14.08.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Biberonla besleyip büyüttü ama dayanamayınca teslim etti!

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DÜZCE'de Ömer Altunsoy, yavruyken ormanda bulduğu, 8 ay boyunca bakımını yaptığı hayvanın bir süre sonra saldırgan ve hırçın hale gelmesi üzerine sansar olduğunu öğrendi. Altunsoy, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim etti.

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  • Biberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim etti
  • Biberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim etti
  • Biberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim etti
  • Biberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Düzce'nin Bayramcı köyünde oturan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş hayvan buldu. Altunsoy, bulduğu hayvanı alarak evine götürdü ve biberonla beslemeye başladı. Altunsoy, 8 ay boyunca bakımını yaptığı hayvanın saldırgan ve hırçın hale gelmesi üzerine sansar olduğunu öğrendi. Sütü kabul etmeyen ve kontrol etmekte zorlandığı hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim etti.

Hayvanı nasıl bulduğunu anlatan Altunsoy, "Ormanda gezerken yavruyken bulmuştum. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, aldım evimde besledim, süt içirdim ve tüm bakımlarını yaptım. Sonra büyümeye başladı ve büyüdükçe yırtıcılığı arttı. Artık beni ısırmaya ve tırmalamaya başladı. Araştırdım ve nereye teslim edebilirim diye sordum. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne geldim, teslim ettim. Aldığımda çok küçüktü, biberona süt koydum, sütle besledim. İçtikçe büyüdü, büyüdükçe ben buna bakamayacağım dedim. Gerekli yerlere teslim ettim" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise sansarın veteriner hekime gösterilmesinin ardından sağlıklı olduğu anlaşılırsa doğaya salınacağını söyledi.

 

 

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