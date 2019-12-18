Beyza isminin anlamı nedir? Beyza ne demek?

Manası itibari ile günümüzde bebeklere konan isimler arasında yer alan Beyza ismi, “Beyza ne demek ?” sorusunu da ebeveynlerin isim araştırmalarında ön planda tutmaktadır.

Beyza isminin anlamı; TDK'da sözlük anlamı 'çok beyaz, daha ak; çok temiz ve lekesiz' olarak geçmektedir. Günahtan kaçınmış ve günahla kirlenmemiş kimseler manasına da gelmektedir.

Beyza ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de; Araf 108 ve Neml 12 ayetlerinde yer almaktadır.

Beyza İsminin Özellikleri

Mücadeleyi seven bir yapıları vardır. Anıları biriktiren(daha çok kötü anıları) kişilerdir. Hüzün dolu hikayeleri seven kimselerdir. Geçmişten şuan ki durumuna değin planlı yaşayan kimselerdir. Önsezileri kuvvetli olur. İlme düşkün kişilerdir. İş hayatında başarı için enerjik özellikleri barındırır.