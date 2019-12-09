Beyşehir kuruyor

“Yanlış balık politikası gölü etkiledi. Et yiyen balık türü (sudak balığı) çoğaltıldı ve onlar ot yiyen balıkları yedi. Böylelikle gölün dibinde otlar oluştu” diyen Başkan Bayındır, şunları söyledi: “Örneğin, gölde 5 metre derinlik varsa, 3 metre boyunda bir otlanma oldu. Dağlardan inen malzemeler, alüvyonlar, gölün dibindeki otlar nedeniyle dolgu yarattı. Alüvyon dolgular oluştu. Daha önce 26 metre derinliği olan Beyşehir Gölü’nün derin kenarı Toros’un dibi, şimdi gidip baktığınız zaman yaklaşık 5-6 metrelere düştü. Bir çay bardağı düşünün; yarısına kadar çay, üstü boş. Bardağın içine şeker attığınızda tam dolu bir bardak haline gelir. Hadise bu. Bu suyu yazık etmememiz lazım. İçilebilir niteliği olan dünyada 10 gölden biridir. Devletten bu gölün tepeden tırnağa incelenmesini arzu ediyoruz.”

BAKANLIK: YAĞIŞLAR AZALDI, SU ÇEKİLDİ





Tarım ve Orman Bakanlığı ise hatalı balık üretiminin, et yiyen balıkların çokluğunun otlanmaya ve göl su seviyesinin düşmesine neden olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Beyşehir Gölü’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından omnivor sazan balığı dışında balıklandırma yapılmamakta, ayrıca gölde et yiyen balık üretimi yapılmamaktadır. Hatta ülkemizdeki doğal göllerin hiç birinde ticari amaçlı balık yetiştiriciliğine de izin verilmemektedir. Beyşehir Gölü’nde ekonomik öneme sahip sudak balığı uzun yıllardır bulunmakta olup otlanmaya sebep olması söz konusu değildir. Göldeki otlanmanın esas sebebi; göle besin tuzlarının fazlaca taşınmasından kaynaklandığı, su seviyesindeki düşüşün ise yağışlardaki azalma ve kullanım amacıyla gölden su çekilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.”