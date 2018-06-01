Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beyrut-İstanbul hattında film gibi soygun operasyonu

    Beyrut-İstanbul hattında film gibi soygun operasyonu

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 07:54 | Son Güncelleme:

    Lübnan’daki bankadan 1 milyon dolar çalan soyguncuların İstanbul’a kaçtığı belirlendi. İki ülkenin istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla zanlılar Fatih’teki operasyonda 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı.

    Lübnan’da kar maskesiyle girdikleri banka şubesini soyduktan sonra motosikletle kaçan iki banka soyguncusu izlerini kaybettirdi. Soygunlarla ilgili çalışma başlatan Lübnan istihbarat servisi soyguncuların Mohmammed Khal Sido ile Mohammad Ali Yassine adındaki iki genç olduğunu belirledi.

    HARİRİ, YILDIRIM’I ARADI

    Akşam gazetesinde yer alan habere göre; istihbarat birimleri, bankadan yaklaşık 1 milyon dolar para çalan iki soyguncunun aktarmalı uçaklarla Beyrut üzerinden İstanbul’a geçtikleri tespit edildi. Suçluların yerinin tespiti üzerine Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım’dan destek istedi. MİT’in Lübnan istihbarat birimiyle temasa geçmesinin ardından kimlikleri belirlenen iki soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda Lübnan vatandaşı iki soyguncunun İstanbul Fatih’teki bir otelde kaldıkları belirlendi.

    600 BİN $’LA YAKALANDILAR

    Ankara’dan gelen özel bir ekip İstanbul Aksaray’daki otel odasına operasyon düzenledi. Soyguncular Mohammed Khal Sido ile Mohammed Ali Yassine, yanlarında soygundan elde ettikleri yaklaşık 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı. İki soyguncu daha sonra Lübnan’a gönderildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (31.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: banka soygunu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri