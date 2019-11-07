Beypazarı’ndan ıspanak açıklaması... Yanlışlıkla şeytanelması toplanmış
İSTANBUL ve Tekirdağ’da yaşanan ıspanak zehirlenmesi olaylarının ardından gözler ıspanak yetiştiriciliği ile öne çıkan Ankara’nın Beypazarı ilçesine çevrildi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise konuyla ilgili olarak “Bir tarlanın 100 metrekarelik sınırında gözlemlenen, içeriğinde atropin ve scopalamin maddesi barındıran şeytanelması (domuzpıtırığı) adı verilen yabani ot ıspanağa benzediğinden dolayı işçiler tarafından yanlışlıkla destelenmiş ve durumun bu nedenle kaynaklandığı anlaşılmıştır” dedi. Kaplan yazılı açıklamasında şunları söyledi:
“Beypazarımız 40 bin ton civarında üretim ile Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının yüzde 15’ini karşılamaktadır. İlçemiz genelinde bulunmayan ancak bir tarlanın 100 metrekarelik sınırında gözlemlenen, içeriğinde atropin ve scopalamin maddesi barındıran şeytanelması (domuzpıtırığı) adı verilen yabani ot ıspanağa benzediğinden dolayı işçiler tarafından yanlışlıkla destelenmiş ve durumun bu nedenle kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ayrıca alınan numunelerde kesinlikle herhangi bir zirai ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. ”
‘NİTRAT VE NİTRİT KALINTISI YOK’
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapılan analizlerde nitrat ve nitrit kalıntısı bulunmadığını belirtti. Açıklamada şu satırlara yer verildi, “Sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Numunelerde zirai mücadele ilacı ile ilgili analiz yapılmıştır. Analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir. Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler.”
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