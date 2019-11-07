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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ / ANKARA
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beypazarı’ndan ıspanak açıklaması... Yanlışlıkla şeytanelması toplanmış

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Beypazarı’ndan ıspanak açıklaması... Yanlışlıkla şeytanelması toplanmış

İSTANBUL ve Tekirdağ’da yaşanan ıspanak zehirlenmesi olaylarının ardından gözler ıspanak yetiştiriciliği ile öne çıkan Ankara’nın Beypazarı ilçesine çevrildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise konuyla ilgili olarak “Bir tarlanın 100 metrekarelik sınırında gözlemlenen, içeriğinde atropin ve scopalamin maddesi barındıran şeytanelması (domuzpıtırığı) adı verilen yabani ot ıspanağa benzediğinden dolayı işçiler tarafından yanlışlıkla destelenmiş ve durumun bu nedenle kaynaklandığı anlaşılmıştır” dedi. Kaplan yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Beypazarımız 40 bin ton civarında üretim ile Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının yüzde 15’ini karşılamaktadır. İlçemiz genelinde bulunmayan ancak bir tarlanın 100 metrekarelik sınırında gözlemlenen, içeriğinde atropin ve scopalamin maddesi barındıran şeytanelması (domuzpıtırığı) adı verilen yabani ot ıspanağa benzediğinden dolayı işçiler tarafından yanlışlıkla destelenmiş ve durumun bu nedenle kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ayrıca alınan numunelerde kesinlikle herhangi bir zirai ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. ”

‘NİTRAT VE NİTRİT KALINTISI YOK’

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapılan analizlerde nitrat ve nitrit kalıntısı bulunmadığını belirtti. Açıklamada şu satırlara yer verildi, “Sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Numunelerde zirai mücadele ilacı ile ilgili analiz yapılmıştır. Analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir. Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler.” 

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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